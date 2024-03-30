Подтопления вешними водами зафиксированы в 18 регионах России

Фото: МЧС России

Подтопления начались в 18 регионах РФ, сообщили ТАСС в МЧС России. По данным экстренной службы, больше всего подтопленных участков зафиксировано в Луганской Народной Республике. В частности, собеседник агентства рассказал о 790 дачных участках. В Саратовской области залило водой восемь жилых домов, продолжил он.

Источник отметил, что всего по стране подтоплено 876 приусадебных участков, некоторые с дачными домиками, восемь жилых домов, 57 мостов и 30 участков дорог.

МЧС России проводит ежедневный мониторинг паводковой обстановки с помощью беспилотников и спутников. Спасатели пользуются ортофотопланами и цифровыми моделями рельефа. Ведомство показало, как мониторинг паводков проводится в наиболее сложных участках Оренбурга.

С приходом весны на 106 участках акваторий были проведены ледовзрывные работы. Сотрудники МЧС распилили более 312 ледовых панцирей.

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