Сильное половодье: какой будет весна в РФ, кому ждать больших потопов

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Подходит к концу первый месяц календарной весны. Уже скоро начнется и весна метеорологическая, хотя пока количество снега в Центральной России превышает мартовскую норму. Синоптики рассказали NEWS.ru о том, когда в Москву наконец придет настоящее устойчивое тепло около 8-10 градусов выше нуля и на каких реках Московского региона и всей России в этом году ожидается наиболее сильное половодье.

Когда в Москву придет весна

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала NEWS.ru, что в столице уже в последней пятидневке будет больше +10 градусов. Однако пока говорить о полноценном наступлении весны, по ее словам, рано.

«В последней пятидневке марта не исключено, что температура воздуха в Москве превысит днем отметку +10 градусов. Можем назвать это потеплением? Наверное, можем. Но опять-таки не факт, что этот рост температуры продолжится и в апреле, потому что переходные месяцы от зимы к весне очень капризные», — отметила Татьяна Позднякова.

Она подчеркнула, что устойчивое тепло обычно приходит в Москву только в середине второй декады апреля. И нынешний год не станет исключением. Татьяна Позднякова сообщила, что уже сейчас, в конце марта, среднесуточные температуры немного превышают многолетние значения.

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал NEWS.ru, что первая ночь с положительной температурой ожидается 24 марта. С воскресенья на понедельник столбики термометров в Москве покажут от 0 до +5 градусов.

Однако Анатолий Цыганков заявил, что приход устойчивого тепла, когда среднесуточная температура держится около 8-10 градусов выше нуля, в ближайшие пару недель невозможен еще и из-за того, что в Москве сейчас лежит очень много снега. По его словам, высота сугробов превышает столичную норму конца марта в полтора раза.

«На конец марта в Москве снега по норме должно быть 29 сантиметров, а у нас его 43 сантиметра. Поэтому пока снег не растает, про весну говорить трудно, несмотря на то что среднесуточная температура будет медленно нарастать», — сказал Анатолий Цыганков.

Он спрогнозировал, что в этом году снег, скорее всего, полностью растает не ранее чем в промежутке между 10 и 15 апреля.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где в Подмосковье ожидается половодье

Татьяна Позднякова рассказала, что в Московской области есть территории, которые традиционно находятся в зоне повышенной опасности из-за половодья. По ее словам, это места вдоль рек Ока и Пахра.

«Традиционно повышение уровня воды и ее выход на пойму будет в районе Серпухова, Каширы, Коломны, Луховиц и Серебряных Прудов. На реках Ока и Пахра будет повышение уровня воды», — уточнила Татьяна Позднякова.

Она добавила, что на остальных реках, протекающих в Московской области, тоже вероятно повышение уровня воды, но оно не будет критическим. По словам Татьяны Поздняковой, эти процессы не смогут нанести значительного ущерба приусадебным участкам и дачным постройкам.

Будет ли в России экстремальное половодье

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru спрогнозировал, что в этом году половодье пройдет в обычном режиме. По его словам, из-за большого количества снега была угроза экстремального подъема уровня воды в реках, но при нынешних условиях такой ситуации не ожидается.

«При таком развитии процессов весной, без интенсивного таяния снега, половодье пройдет в обычном режиме. Да, будет где-то заливать. Потенциально были все условия для того, чтобы было экстремальное половодье, но по характеру погоды, которую мы видим сейчас, опасности ждать не стоит», — сказал Александр Шувалов.

Анатолий Цыганков отметил, что на европейской территории России наибольшую угрозу сейчас представляют только две реки — Ока на западе и Кама на востоке. По его прогнозам, вдоль русел этих рек сейчас лежит в полтора раза больше снега, чем обычно.

«И там есть места, где в любой ситуации топит. Это поймы. И есть места, в которых все зависит от того, насколько быстро будет таять снег, насколько лед будет забиваться на поворотах и поднимать уровень воды», — отметил Анатолий Цыганков.

Что касается азиатской части России, то бурное половодье ожидается на крупных реках, которые текут с юга на север. Среди них, например, Лена и Енисей.

«На юге снег уже тает, а на севере холодно еще, лед стоит. Лена, Енисей — каждый год в этих местах по мере таяния и продвижения льда бывают места, где есть повышение уровня воды», — сообщил Анатолий Цыганков.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Какие прогнозы по половодью дает Гидрометцентр

Согласно прогнозу Гидрометцентра, на большинстве рек европейской части страны уровни весеннего половодья будут выше среднемноголетних значений. Такая ситуация, например, сложится практически на всей Волге, реках Ока, Сура, Урал. Сильное половодье также ожидается в Свердловской, Челябинской областях, в Татарстане и Башкортостане.

«На азиатской части страны максимумы половодья будут преимущественно близкими к норме или несколько выше ее на реках юга Западной Сибири, Бурятии и Забайкалья, некоторых районов Якутии, Приморского и Камчатского краев, на юге Сахалинской области», — говорится в прогнозе Гидрометцентра.

Сильное половодье, в частности, ожидается на Оби, Нижнем Амуре. Там уровень воды поднимется на два и полтора метра соответственно. Несильное половодье в Гидрометцентре прогнозируют на некоторых реках Красноярского края, Магаданской области и Приморского края, относящихся к бассейнам озера Ханка и Японского моря.

Какие населенные пункты России затопит этой весной

По прогнозам Гидрометцентра, при одновременном развитии весеннего половодья, выпадении обильных осадков и формировании мощных ледовых заторов возможны подтопления пониженных прибрежных частей некоторых населенных пунктов. Такая ситуация, например, ожидается в Тихвине, Великом Устюге, Коврове, Брянске. Возможны подтопления в районе озера Селигер, окрестностях Гаврилова-Яма, Кирова.

Опасная ситуация сложится в Башкортостане. Там этой весной прогнозируется сильное половодье в Белорецке, Стерлитамаке и Уфе.

«В верхнем течении реки Белой возможно подтопление 26 населенных пунктов, повреждение дорог и мостов», — предупредили в Гидрометцентре.

Кроме того, этой весной ожидается подтопление прибрежных участков в районе Оренбурга, Барнаула, Томска, Якутска, Южно-Сахалинска.

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