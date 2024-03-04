Воробьев рассказал, каким районам Подмосковья грозят весенние паводки Губернатор Воробьев: Луховицы — уязвимая территория по паводку в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Воробьев

Рекордное количество снега, выпавшее в течение зимы в Подмосковье, повышает риски весеннего паводка, традиционно уязвимой территорией является Луховицкий район, сообщает «360» со ссылкой на информацию губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам руководителя региона, в зону первоочередного контроля попадают русла рек и находящиеся в низинах населенные пункты.

У нас есть традиционно уязвимые территории, прежде всего это Луховицы. <...> Просьба уделить внимание руслам рек, их проходимости и тем микрорайонам в городах, что находятся в низине, — отметил губернатор.

В свою очередь региональный министр экологии и природопользования Тихон Фирсов сообщил, что средняя высота снежного покрова на сегодняшний день составляет 75 см при норме 25 см, а запас воды в снеге — 127 мм при норме 62. В связи с этим, по его словам, весеннее половодье ожидается выше нормы, особенно на реках в Серпухове, Орехово-Зуеве, Луховицах, Кашире, Коломне и Можайске. Существует риск подтопления 6,5 тысячи домов, 73 участков дорог и 38 городских округов. При этом вскрытие льда ожидается во второй половине марта.

Как подчеркнул губернатор, сегодня ливневая канализация есть не во всех населенных пунктах, что говорит о необходимости проведения проактивных мероприятий, в том числе заблаговременного вывоза снега.

По словам начальника регионального управления МЧС РФ Сергея Полетыкина, велика вероятность подтопления 226 населенных пунктов, наиболее сложная паводковая ситуация может сложиться также в Дубне, Истре и Одинцово. В связи с этим во всех городских округах идет обследование гидротехнических сооружений. Кроме того, Министерство транспорта региона готовит технику для откачки воды, расчистки кюветов, вывоза снега, создания укрепительных сооружений. Также налаживается оперативная связь для быстрого реагирования в случаях подтоплений, определены пути объездов затопленных зон, проработана возможность быстро находить альтернативные маршруты.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к сезону паводков и природных пожаров, чтобы минимизировать их последствия. По словам главы государства, эти стихийные бедствия никто не может отменить, однако минимизировать их последствия можно, если заранее подумать об этом.