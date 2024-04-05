Названо число регионов, пострадавших от паводков МЧС: спасатели устраняют последствия паводков в 36 регионах России

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России устраняют последствия паводков в 36 регионах страны, сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнили в министерстве, всего привлечено более 3000 специалистов, которые оказывают помощь жителям, организуют лодочные переправы, доставляют продукты и предметы первой необходимости. В общей сложности были подтоплены 1970 домов.

В 36 регионах РФ устраняют последствия паводков. Более 3000 специалистов ликвидируют последствия. В 36 регионах России подтоплены 1970 жилых домов, более 10 000 приусадебных участков, 190 низководных мостов и 120 участков автодорог, — заявили в ведомстве.

Для мониторинга обстановки используются беспилотные аппараты. По данным МЧС, в Оренбургской области было подтоплено 1100 домов и 3734 придомовых участка, спасатели эвакуировали 2176 человек, включая 509 детей. В Алтайском крае из-за паводков были подтоплены 107 жилых домов в 46 населенных пунктах, в Самарской области — 656 жилых домов.

Ранее СМИ сообщали об эвакуации садовых некоммерческих товариществ в Московской области, пострадавших от весенних паводков. Больше всего затопило «Алферовское» и «Эмитрон», откуда вывезли практически всех жителей.