СНТ в Подмосковье эвакуируют из-за паводков «Осторожно, Москва»: в Подмосковье эвакуируют СНТ из-за паводков

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/

В Подмосковье эвакуируют садовые некоммерческие товарищества, пострадавшие от весенних паводков, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Затопило несколько СНТ в Егорьевске. Больше всего пострадали «Алферовское» и «Эмитрон», откуда вывезли практически всех жителей. Наводнение произошло и в СНТ «Утро» в Щелковском округе.

Также сообщается о затоплении в Химках парковки, части ЖК «Загородный квартал», таунхауса «Маленькая Шотландия». В некоторых местах люди остались без воды и электричества. На место прибыли аварийные службы. В Зарайске затопило набережную, в деревне Радутино Чеховского округа прорвало плотину.

Ранее сотрудники МЧС сообщили, что вода захватит еще больше территорий в 11 регионах Центрального федерального округа. В частности, речь идет о Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской и Рязанской областях. Также о сильных паводках предупреждали жителей Подмосковья.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин поручил оказать помощь жителям регионов, оказавшихся в зоне паводков. По его словам, президент дал соответствующие распоряжения после докладов главы МЧС РФ Александра Куренкова, а также губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера.