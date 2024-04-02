МЧС предупредило жителей 11 регионов ЦФО об угрозе паводков МЧС: в Брянской, Владимирской и Воронежской областях ожидаются паводки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Увеличение площадей подтопленных паводковыми водами территорий и количества объектов инфраструктуры прогнозируется на этой неделе на территории 11 регионов Центрального федерального округа, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). В пресс-службе отметили, что в это число входит Московская область.

Прогнозируется увеличение площадей подтопленных территорий и количества объектов инфраструктуры в Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях, — уточнили в институте.

В МЧС России ранее заявили, что подтопления начались в 18 регионах страны. По данным службы, больше всего подтопленных участков зафиксировано в Луганской Народной Республике. Речь идет о подтоплении 790 дачных участков.

Масштабные паводки уже зафиксированы в регионах Приволжского федерального округа, в том числе в Самарской, Оренбургской и Саратовской областях. В этом году они стали одними из самых многоводных за всю историю наблюдений. Вода залила улицы, дороги, а также мосты, вынуждая некоторых россиян передвигаться на лодках.