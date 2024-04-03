Путин поручил оказать помощь жителям регионов во время паводков Песков сообщил о поручении Путина оказать помощь россиянам во время паводков

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь жителям регионов, оказавшихся в зоне паводков, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства дал соответствующие распоряжения после докладов главы МЧС РФ Александра Куренкова, а также губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера.

Президент дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления, — сказал Песков.

Ранее сообщалось о масштабных паводках в регионах Приволжского федерального округа, в том числе в Самарской, Оренбургской и Саратовской областях. Сообщается, что в этом году они стали одними из самых многоводных за всю историю наблюдений. Вода смывает улицы, дороги, а также мосты, вынуждая людей передвигаться на лодках.

Накануне во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщили, что увеличение площадей подтопленных паводковыми водами территорий и количества объектов инфраструктуры прогнозируется на этой неделе на территории 11 регионов Центрального федерального округа. Там добавили, что в это число входит и Московская область.