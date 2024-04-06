В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест

Фото: Администрация Оренбургской области

В Орске Оренбургской области власти подготовили пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, заявил на очередном заседании комиссии по ЧС губернатор региона Денис Паслер. По его данным, за помощью уже обратились 147 человек, из них 52 ребенка.

Сейчас бригады работают на восстановлении дамбы, которая обеспечивает безопасность города при прохождении паводка, поэтому объект необходимо восстановить в кратчайшие сроки. Все ресурсы для этого есть, — приводит его слова пресс-служба администрации области.

Паслер привел данные, что, по состоянию на 5 апреля, подтоплены 1100 жилых домов, 3734 приусадебных участка на территории 23 муниципальных образований в 57 населенных пунктах. Из них эвакуировано 1663 человека, в том числе 421 ребенок.

Самая напряженная обстановка, по информации губернатора, зафиксирована в Акбулакском и Илекском районах. За последние сутки уровень воды в Урале у Орска поднялся на 98 см, в Сакмаре около Татарской Каргалы — 190 см. Было закрыто 47 низководных мостов, замечено 108 переливов дорог.

Ранее сообщалось, что в Орске спасатели и муниципальные службы начали работы по укреплению дамбы, которая находится в черте города, прикрывая его от паводков и талых вод. В МЧС заявили, что прорыв устраняют с помощью 33 большегрузов и фронтальных погрузчиков, которые в непрерывном режиме завозят на место прорыва землю для засыпки.