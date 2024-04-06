Сколько погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Орске, свежие данные

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

В Орске произошел прорыв дамбы, вода вышла на автодорогу, соединяющую старую и новую части города. Что известно о погибших и пострадавших в Оренбургской области?

Что известно о погибших в Орске

Как сообщает Telegram-канал «112», количество погибших при наводнении в Орске увеличилось до четырех человек. Тела двоих мужчин были найдены при патрулировании территории. По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, поскольку в обоих случаях воды не было в доме и на прилегающей территории.

«Погибшие в Орске — двое мужчин примерно 60 лет. Их тела нашли у домов на улицах Авдеева и Орджоникидзе — в километре друг от друга. С утоплением трагедия не связана, воды рядом не было», — уточняет Telegram-канал Mash.

Также, по данным Telegram-канала Baza, один из погибших скончался после того, как упал с крыши.

Что известно о пострадавших в Орске

Согласно последним данным, в Орске затоплено порядка 600 домов. В зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. При этом пострадавших в результате прорыва насыпной дамбы нет, сообщили РИА Новости в правительстве области.

«За медицинской помощью никто не обращался. Жители сохраняют спокойствие, не поддаются панике. ПВР обеспечены всем необходимым: водой, продовольствием и медикаментами», — отметили в пресс-службе.

Администрации населенного пункта уточнила, что специалисты приступили к формированию списка пострадавших в результате подтопления в городе Орске. Речь идет о тех людях, здоровью и имуществу которых был причинен ущерб.

Для каждого пострадавшего предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, администрация региона установила, что частично утратившие имущество первой необходимости граждане смогут получить по 25 тысяч рублей, а за полностью утраченное — 50 тысяч.

«Также предусмотрено единовременное пособие гражданам, получившим из-за ЧС вред здоровью: в случае тяжкого или средней тяжести вреда — 400 тысяч рублей на человека, в случае легкого вреда — 200 тысяч рублей на человека», — сообщила администрация Орска.

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Какие известны последние новости о прорыве дамбы

Власти Оренбургской области опровергли информацию о полном разрушении дамбы. Ранее ТАСС со ссылкой на источника в оперативных службах сообщил, что сооружение не сдержало поток воды и было снесено.

Согласно данным регионального правительства, дамба повреждена лишь на одном участке, где сконцентрирована наибольшая нагрузка на сооружение.

«Речь идет о дамбе протяженностью несколько километров, она разрушена только в одном месте, где наибольшая нагрузка, специалисты ликвидируют последствия», — заявили представители местной власти.

Мэр Орска Василий Козупица отметил, что уровень реки Урал в Оренбургской области поднялся до 9,27 метра, когда уровень в 7 метров уже считается опасным. В настоящий момент из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей.

Градоначальник также сообщил, что из-за выхода воды на автодорогу, соединяющую старую и новую части города, существует риск изоляции районов.

«Существует риск изоляции Старого города от Нового города и вообще даже изоляции от выезда дальше в сторону Новоорска и куда-то», — сказал глава города.

Читайте также:

Бердычи, Часов Яр, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 апреля

Магнитные бури сегодня, 6 апреля: что завтра, тошнота, боли, недомогание

Алла Пугачева: последние новости 6 апреля, фильм Собчак, поддержка ВСУ