Власти отрицают полное разрушение дамбы в Орске Власти опровергли информацию о полном разрушении дамбы в Орске

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Информация о полном разрушении дамбы в Орске не соответствуют действительности, передает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство. По его данным, дамба протяженностью несколько километров повреждена лишь на одном участке, где сконцентрирована наибольшая нагрузка на сооружение.

Речь идет о дамбе протяженностью несколько километров, она разрушена только в одном месте, где наибольшая нагрузка, специалисты ликвидируют последствия, — говорится в сообщении.

О полном разрушении перекрытия ранее информировал ТАСС со ссылкой на оперслужбы региона. Там уточнили, что дамба не сдержала потока воды.

Мэр Орска Василий Козупица заявлял, что уровень реки Урал в Оренбургской области поднялся до 9,27 метра, когда уровень в 7 метров уже считается опасным. В настоящий момент из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей. Затоплено порядка 600 домов.

Ранее власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь.

В администрации Орска сообщали, что после прорыва сооружения в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.