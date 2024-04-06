Стало известно о полном разрушении дамбы в Орске ТАСС: дамба в Орске полностью разрушена

Фото: МЧС России/ТАСС

Дамба, которую прорвало в городе Орске Оренбургской области, к настоящему моменту полностью разрушилась, сообщили ТАСС в оперативных службах. Отмечается, что сооружение не сдержало поток воды.

В настоящее время дамба на реке Урал полностью разрушена, — сказал собеседник агентства.

Ранее в администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.

Также сообщалось, что региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь. Мэр Орска Василий Козупица заявил, что спада воды стоит ожидать через две-три недели. Градоначальник также констатировал, что ситуация меняется быстро и в худшую сторону.