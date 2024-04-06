Мэр затопленного Орска рассказал, как скоро отступит вода Мэр Орска: вода отступит не ранее чем через две-три недели

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Вода, затопившая в результате прорыва дамбы часть Орска в Оренбургской области, уйдет в течение двух-трех недель, сообщил мэр города Василий Козупица. По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация с подтоплением части города стремительно развивается в худшую сторону, поскольку происходит выход воды на поверхность, где расположены дома и проживающие в них люди.

Вода не уйдет в течение двух-трех дней. Она уйдет через полторы-две недели, может быть, и более. <...> Ситуация стремительно развивается в худшую сторону, — сказал градоначальник.

Он не исключил, что возможна изоляция Старого города от Нового, добавив, что уже половина Старого города подтоплена, практически до улицы Орджоникидзе. В настоящий момент из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей. Затоплены порядка 600 домов.

Ранее в администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.

Также сообщалось, что власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь.