Вода хлынула на автодорогу, соединяющую Старый и Новый город в Орске Мэр Орска: вода вышла на соединяющую Старый и Новый город автодорогу

Фото: vk.com/vn.kozupitsa

Вода в Орске вышла на автодорогу, соединяющую старую и новую части города, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Орска Василий Козупица. По его словам, существует риск изоляции этих частей города друг от друга. В настоящий момент из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей.

Существует риск изоляции Старого города от Нового города и вообще даже изоляции от выезда дальше в сторону Новоорска и куда-то, — сказал глава города.

Ранее власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь.

Козупица заявлял, что уровень реки Урал в Оренбургской области поднялся до 9,27 метра, когда уровень в 7 метров уже считается опасным. В настоящий момент из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей. Затоплено порядка 600 домов.

6 апреля власти Челябинской области ввели режим ЧС в четырех районах и городском округе региона из-за наводнений. Также режим повышенной готовности действует в пяти районах и городском округе в связи с затоплением десятков частных жилых домов и участков.