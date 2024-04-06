В ряде районов Челябинской области ввели режим ЧС В пяти районах Челябинской области введен режим ЧС из-за затоплений

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Власти Челябинской области ввели режим ЧС в четырех районах и городском округе региона из-за наводнений, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию области. Также режим повышенной готовности действует в пяти районах и городском округе в связи с затоплением десятков частных жилых домов и участков.

По данным правительства, в ночь на 6 апреля на реке Кабанке размыло запруды по разведению рыбы близ села Верхняя Кабанка Пластовского района. В результате этого затопило 10 домов и 14 приусадебных участков. Развернут пункт временного размещения людей, в котором находятся семь человек.

Также сообщается о многочисленных переливах через дороги регионального и муниципального значения,на особом контроле находятся 11 мест перелива воды. В отрезанных паводковыми водами селах сейчас организована доставка продуктов и медикаментов.

Ранее власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь.

Мэр Орска Василий Козупица заявлял, что уровень реки Урал в Оренбургской области поднялся до 9,27 метра, когда уровень в 7 метров уже считается опасным. В настоящий момент из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей. Затоплено порядка 600 домов.