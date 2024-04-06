Алла Пугачева: последние новости 6 апреля, фильм Собчак, поддержка ВСУ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева поддержала девочку, отец которой служит в ВСУ, а команда телеведущей Ксении Собчак может создать фильм о Примадонне. Какие известны последние новости об исполнительнице.

Что известно о создании фильма о Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что команда журналистки и телеведущей Ксении Собчак работает над созданием фильма о Примадонне.

По его словам, лента создается ради спасения репутации Аллы Пугачевой.

«В Сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма про Аллу Пугачеву. Картина должна спасти репутацию сбежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков. Ох, Ксения Собчак», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

Поддерживает ли Пугачева Украину

Алла Пугачева в социальных сетях выразила поддержку ребенку, отец которой служит в Вооруженных ситах Украины. Соответствующий ролик прорекламировал в личном аккаунте супруг певицы Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

На опубликованном видео девочка спела песню «Миллион алых роз» и поблагодарила Примадонну и ее супруга. В ответ Пугачева оставила комментарий.

«Душой и сердцем с тобой!», — написала исполнительница.

Как пишет 7days, ранее семья девочки проводила в Сети сбор средств на нужды ВСУ.

Фото: Социальные сети Алла Пугачева

Что сказала Елена Драпеко о Пугачевой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко заявила, что Алла Пугачева больше не представляет никакой ценности для России.

«И слава богу, наплевать мне на Пугачеву! Алла Пугачева — это ушедшее поколение, которое в свое время действительно много сделало для нашей культуры. Мы их любили, но сегодня они уже оторванный кусок, отрезанный ломоть. Они на каком-то острове сидит и в Израиле. Это тысячи километров от нас. Нам до Пугачевой не должно быть никакого дела», — сказала парламентарий aif.ru.

Драпеко считает, что Пугачева ведет себя «как перекати-поле» и каждый раз бежит со своей очередной родины, если там начинаются проблемы. Депутат уверена, что из-за потери авторитета среди народа признание ее ионогеном не разочарует никого в России.

«Чем скорее мы Пугачеву забудем, тем лучше для нас. У нас теперь новые герои. Пугачева давно в прошлом», — заявила Елена Драпеко.

Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом в России к ее 75-летию — до 15 апреля, сообщил Telegram-канал SHOT.

«После того как Генпрокуратура передала соответствующий запрос в Минюст, ведомство начало изучать такую возможность. Сейчас активно проверяются источники финансирования артистки и ее различные высказывания, в том числе о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию», — говорится в сообщении канала.

Какое заявление сделал Максим Галкин

Максим Галкин опубликовал ролик в личном блоге, в котором прокомментировал свое материальное положение. Комик обратил внимание друзей и поклонников, что его имя часто используют мошенники и звонят его знакомым с просьбой выслать деньги.

Супруг Пугачевой заверил, что у него все хорошо и он не нуждается в помощи посторонних лиц.

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