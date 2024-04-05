Готовил для Путина и ушел из бизнеса: как живет шеф-повар Константин Ивлев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Ивлев

Шеф-повар Константин Ивлев прославился как ресторатор, автор книг и ведущий кулинарных передач. Чем известно о его карьере и личной жизни, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Константин Ивлев

Константин Ивлев родился 12 января 1974 года в Москве. Он отучился в ПТУ по специальности «повар» и после службы в армии начал работать в ресторанной индустрии. Приставку «шеф» он заслужил в 24 года, когда начал работать в ресторане «Репортер».

Получив дополнительное кулинарное образование во Франции, Швеции, Испании и Америке, Константин Ивлев совместно с коллегой Юрием Рожковым открыл кулинарную школу Ask the Chef и создал передачу «Спросите повара» о рецептах.

С 2016 года Ивлев снимался для передачи «На ножах», благодаря которой он стал узнаваем современным зрителем. Также он стал ведущим шоу «Адская кухня», «Адский шеф» и «Битва шефов». В разные годы шеф-повар владел ресторанами в Москве, однако вышел из бизнеса из-за ТВ-проектов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Константин Ивлев

Что известно о личной жизни Константина Ивлева

Первый раз Константин Ивлев женился на девушке по имени Мария. В этом браке родились сын Матвей и дочь Маруся. Спустя 23 года после свадьбы пара развелась. В Сети ходили слухи, что инициатором расставания стала бывшая жена, поскольку узнала якобы об изменах повара, но Ивлев опроверг эти домыслы. По словам шефа, проблемы в первом браке начались задолго до развода.

«Моя жена лет пять перед нашим расставанием не поддерживала меня в том, чем я занимался. Поддержка, тыл — это немаловажно. Ты хочешь приходить домой и отдыхать морально и физически, а не слышать какую-то зубриловку или чинить кран», — пояснил Ивлев.

В 2021 году Ивлев женился на Валерии Куденковой, которая моложе его на 19 лет. Спустя год у них родилась дочь Ника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Константин Ивлев и Валерия Куденкова

Правда ли, что Ивлев готовил для Путина

Константин Ивлев в интервью YouTube-каналу Forbes рассказал, что готовил блюда для многих высокопоставленных лиц, включая президента России Владимира Путина. По словам шеф-повара, он обслуживал главу государства как «на его территории», так и во время выездов.

«Если мы говорим об уже утвержденном меню, если это делается непосредственно на территории, где он [Путин] базируется, там все это нормально. Если он куда-то приезжает или ты выезжаешь, то приезжает специальная служба, которая проверяет продукты в определенной лаборатории. И потом тебе выдают заключение: можешь ли ты эти продукты использовать, повышенное количество нитратов там или не повышенное. <...> Безопасность первого лица государства — это госбезопасность, это превыше всего», — сообщил Ивлев.

Как отметил Константин Ивлев, президент России остался очень доволен его кухней.

Чем сейчас занимается Константин Ивлев

Ивлев остается ведущим ТВ-передач, регулярно проводит кулинарные фестивали, ведет свой канал YouTube и занимается строительством первого в России кулинарного лагеря для детей.

«Мы строим первый в России кулинарный лагерь для детей, которые любят заниматься кулинарией. Будем собирать детей с 10 лет. Это будет как трудовые лагеря в советское время. Мы хотим приучить детей к тому, что продукты растут в земле, а не в рюкзаках людей, которые ездят в желтых плащах на самокатах. Дети иной раз не знают, откуда появилось яйцо. Поэтому они будут приезжать в лагерь, собирать урожай, сами себе готовить», — рассказал он NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Константин Ивлев

В марте шеф-повар вместе со своей супругой улетел из России. Пара отправилась на отдых на Мальдивы.

«Мы решили устроить себе романтическое путешествие. Будем заряжаться витамином Д, лежать на песке и плескаться в лазурных водах», — рассказала Валерия Ивлева в соцсетях.

В декабре прошлого года шеф-повар проиграл суд почти на 700 тысяч рублей. Праздничное агентство Graffin-event, которое организовывало в Екатеринбурге фестиваль «Да, шеф», заявило, что фирма Ивлева не доплатила организаторам мероприятия 664 тысячи рублей.

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