«Не общаюсь со многими друзьями из-за СВО»: как живет Николай Цискаридзе

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Николай Цискаридзе

Народный артист РФ Николай Цискаридзе известен многолетней работой в Большом театре. Чем сейчас занимается артист балета, как отзывается о коллегах и власти?

Чем сейчас занимается Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе является ректором Академии русского балета имени Вагановой и активно принимает участие в телепроектах. После отъезда комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) он стал ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Цискаридзе признался, что хорошо общается с Галкиным и, когда согласился вести передачу, сообщил комику о своем решении. Также он является членом жюри Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» и планирует выпустить продолжение книги о своей жизни «Мой театр».

Увидеть артиста можно на сцене Михайловского театра. Он исполняет партию вдовы Симоны в балете «Тщетная предосторожность».

В январе 2024 года Николай Цискаридзе был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Что Цискаридзе говорит о Путине

Николай Цискаридзе считает, что Владимир Путин всегда оправдывает надежды граждан. По его мнению, действия главы государства никогда не расходятся со словами.

«Он всегда оправдывает надежды избирателей. Для меня не пустые слова „честь“ и „достоинство“, особенно в переломный момент для России и мира в целом, а он эти понятия олицетворяет. У него никогда слова с делом не расходятся. Я имел возможность неоднократно общаться с Путиным лично и всегда отмечал его умение вникать в самую суть проблем и государственный подход в их разрешении», — отметил Цискаридзе.

Николай Цискаридзе входил в число доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Цискаридзе

Что Цискаридзе говорил об СВО

В сентябре 2022 года Николай Цискаридзе заявил, что не собирается осуждать Россию за спецоперацию и решительно выступает за единство русского мира и постсоветских стран. Артист признался, что из-за его позиции с ним прекратили общение многие друзья, но менять свое мнение он не намерен.

«Очень важный выбор — я никогда не хотел поменять страну и язык. Для меня самое ценное, что я русский артист. В 90-е, когда все бежали из России, я наблюдал за тем, как относятся к тем, кто остался. Даже если ты лучший, но ты эмигрант. Я так не хочу», — уточнил Цискаридзе.

К чему призвал Цискаридзе российских артистов

Николай Цискаридзе считает, что российским артистам сейчас нужно гастролировать по территории родной страны, а отмены концертов за границей — это временное явление.

«У нас такая огромная страна, гастролируйте по нашей стране, пожалуйста», — сказал Цискаридзе.

Также Цискаридзе отметил, что в настоящее время самое страшное — это отмена русской культуры внутри России. По мнению артиста, в стране живет много людей с «замутненным сознанием».

«Чистить надо все ряды внутри. <...> Порядок надо наводить дома, и очень давно. Я считаю, что вся эта ситуация очень сильно помогает нам просто посмотреть на нас самих. К сожалению, слишком много врагов и людей с очень замутненным сознанием у нас внутри страны», — отметил Николай Цискаридзе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Николай Цискаридзе

Почему Цискаридзе заступился за Кологривого

Николай Цискаридзе заступился за актера Никиту Кологривого после его негативных высказываний о коллегах и предложил всем, кому не нравится артист, не следить за его творчеством и не слушать его интервью.

«Каждый человек имеет право на свое мнение, на свой взгляд. Он же гражданин нашей страны, честный налогоплательщик, он имеет право на свое мнение. Другое дело, что, когда актер о чем-то заявляет, все начинают на него нападать», — сказал Цискаридзе.

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