Путин наградил Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Цискаридзе

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста Николая Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Глава государства отметил его заслуги в развитии культуры.

За многолетнюю безупречную государственную службу наградить <...> за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность Цискаридзе Николая Максимовича, — говорится в президентском указе.

Цискаридзе ранее заявил, что Путин всегда оправдывает надежды своих избирателей. По его мнению, действия главы государства никогда не расходятся со словами. Народный артист РФ добавил, что уровень профессионализма, которым обладает российский лидер, не может не вызывать доверия и уважения. Танцор уточнил, что считает честью быть одним из его доверенных лиц на выборах.

31 декабря Николаю Цискаридзе исполнилось 50 лет. Накануне юбилея коллеги народного артиста России и бывшего премьера балета Большого театра рассказали NEWS.ru об отношениях с ним, вспомнили его яркие роли в постановках и поздравили с днем рождения. В частности, его назвали умным, мудрым и настоящим.