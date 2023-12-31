Цискаридзе объяснил, почему поддерживает Путина Цискаридзе: Путин всегда оправдывает надежды избирателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Цискаридзе

Президент России Владимир Путин всегда оправдывает надежды своих избирателей, сообщил в беседе с «Вечерней Москвой» народный артист РФ Николай Цискаридзе. По его мнению, действия главы государства никогда не расходятся со словами.

Он всегда оправдывает надежды избирателей. Для меня не пустые слова «честь» и «достоинство», особенно в переломный момент для России и мира в целом, а он эти понятия олицетворяет. У него никогда слова с делом не расходятся. Я имел возможность неоднократно общаться с Путиным лично и всегда отмечал его умение вникать в самую суть проблем и государственный подход в их разрешении, — отметил Цискаридзе.

Он добавил, что уровень профессионализма, которым обладает Путин, не может не вызывать доверия и уважения. Танцор уточнил, что принимает за честь быть одним из доверенных лиц российского лидера.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что каждый, кто поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина в кандидаты на выборах президента РФ, принимал решение самостоятельно. По его словам, поддержка тех или иных кандидатов — личное дело каждого. Он подчеркнул, что в администрации российского лидера нет никакой «кампанейщины».

Песков также отметил, что высокая популярность Путина среди граждан обусловлена консолидацией общества и общей поддержкой линии главы государства. По его словам, уровень поддержки президента всегда оставался высоким, что подтверждается результатами опроса. Так, по данным ВЦИОМа, уровень поддержки главы РФ вырос на 0,3 процентных пункта и составил ровно 80%.