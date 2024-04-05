Последние новости шоу-бизнеса 5 апреля: SHAMAN, Лолита, Ивлеева, Бузова

Телеведущая Ольга Бузова публично обратилась к звезде «Слова пацана» Славе Копейкину, а коллеги певицы Лолиты Милявской рассказали о ее финансовых потерях из-за «отмены». Какие еще последние новости российского шоубиза известны сегодня, кто не верит в патриотизм исполнителя SHAMAN?

Какие последние новости известны о SHAMAN

Певец Виктор Салтыков назвал творчество SHAMAN «псевдопатриотизмом». Он не верит образу артиста, но при этом считает его хорошим исполнителем.

«Его вовремя подхватили просто. Дали возможность повлиять на молодежь. Я не совсем верю этому образу. Это псевдопатриотизм, на мой взгляд. Вот Шевчуку я верю больше. Верю „Любэ“», — высказался Салтыков.

По мнению музыканта, песни о России и любви к родине не обязательно должны быть прямолинейными.

«Да, хорошее дело, может быть, нам этого не хватало эти 30 лет. Когда это возводится в культ, манеры эти, изображает, жесты SHAMAN... До меня это не доходит как до человека, который любит свою страну», — добавил он.

При этом SHAMAN продолжает активную творческую деятельность. Недавно стало известно, что он станет гостем молодежного форума «УТРО» в Екатеринбурге. Информацию подтвердил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов.

«Форум уральской молодежи „УТРО“ пройдет на базе кампуса Уральского федерального университета с 23 по 28 июня. Участие примут более тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет из шести регионов Уральского федерального округа: работающая молодежь, студенты и школьники», — сказали в полпредстве УрФО.

Помимо этого, в ближайшее время SHAMAN выступит в Ростове-на-Дону (4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (28 мая), Пензе (7 июня), Тольятти (10 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня) и Подольске (26 июня). Также у исполнителя уже запланировано мероприятие на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Какие последние новости известны о Лолите

Народная артистка России Анита Цой рассказала, что после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке Лолита Милявская понесла большие финансовые потери. По ее словам, она даже предложила коллеге помощь, но та отказалась.

«Временами ее эмоциональный фон бывает на пределе. Тут уже надо призадуматься, не навредит ли вся эта ситуация ее здоровью. При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли! Лолита не выступает уже четвертый месяц. Таких пауз у нее еще не было. Она оплатила неустойки коллективу и прокатчикам по всем несостоявшимся концертам. Переживает за дочь и 80-летнюю маму. Лола — единственный кормилец в семье. Поэтому, конечно, ее моральное состояние сегодня не лучшее, — пояснила Цой.

Актриса Эвелина Бледанс встала на защиту Лолиты и заявила, что она всегда была эпатажной. По ее мнению, образ певицы был не развратным, а смешным.

Бледанс также считает, что Лолита «попала под раздачу» незаслуженно.

«Я считаю, что нужно было очень индивидуально подходить к этой ситуации. Например, Лолита всегда была эпатажной. Если она пришла в смешном образе, а образ действительно был такой, она клоунесса, то как ее за это осудить? Она же не с камнем в попе пришла», — прокомментировала Бледанс NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Недавно в Сети появилась информация о том, что Анастасия Ивлеева, SHAMAN и Олег Газманов выступят в Мелитополе. Однако местные власти опровергли эту новость.

«Планы о проведении концерта Газманова, SHAMAN и Ивлеевой в Мелитополе — фейк, сообщили нам местные власти. Председатель движения „Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов добавил, что липовую афишу вбросили украинские каналы», — сообщил Telegram-канал SHOT.

Также стало известно, что компания Ивлеевой «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, по данным SHOT, заработала за прошлый год 2,8 млрд рублей.

«2,8 млрд рублей заработала компания Насти Ивлеевой на чипсах и лимонадиках за прошлый год. Чистая прибыль составила 93 млн рублей. До разразившегося скандала с „голой“ вечеринкой и судебной тяжбы с производителем энергетиков компания блогера ООО „Коленки пчелы“ за 2023 год заработала около 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза — с 37 млн рублей в 2022 году до 93 млн рублей в прошедшем. Несмотря на это, у компании есть задолженность по налогам — 2,8 млн рублей», — уточнили авторы публикации.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

Какие последние новости известны о Бузовой

Недавно телеведущая и певица Ольга Бузова назвала звезду «Слова пацана» Славу Копейкина «своим крашем». Позже актер решил написать Бузовой, но она не получила его сообщения.

«Бузова назвала меня своим крашем, сказала: „Ой, какой лапа!“ Но до сих пор не написала. А я ей написал: „Здрасте. Это твой краш“. Только у нее закрыты все сообщения, новые даже в предложку не приходят», — рассказывал Копейкин.

Телеведущая узнала о попытке артиста связаться с ней. В соцсетях она репостнула материал издания StarHit, отметив Копейкина.

«Судя по всему, он даже не увидел то сторис с отметкой, поэтому, уважаемый Вячеслав Копейкин, если вы действительно хотите со мной связаться, я абсолютно не против. Ну неужели вы не можете найти способ меня увидеть? Можем сходить на премьеру фильма „Дождь из мужчин“, в котором я озвучила главную героиню. Ну или пригласите меня на свой спектакль. Если спектаклей нет, я могу пригласить на свой», — заявила Бузова.

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