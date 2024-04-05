Филипп Киркоров: последние новости 5 апреля, какой доход, лишение звания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Компания народного артиста Филиппа Киркорова за 2023 год заработала 195,3 млн рублей. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, зачем ему куклы в виде Аллы Пугачевой?

Что известно о доходах Киркорова

По информации KP.RU, выручка компании ООО «Филипп Киркоров Продакшн» за прошлый год составила 195,3 млн рублей. Чистая прибыль при этом выросла до 158,8 млн рублей.

«Выручка компании ООО „Филипп Киркоров Продакшн“ в 2023 году составила 195,3 млн рублей, чистая прибыль выросла до 158,8 млн рублей. В 2022 году фирма принесла лишь 57 млн рублей», — выяснило издание.

Зачем Киркорову куклы в виде Пугачевой

В Сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров в компании светской львицы Виктории Шеляговой смотрит свои выступления. В кадре поп-король сделал акцент на фразе «любовь в нас еще жива», а после обнял Шелягову и поцеловал ее в щеку.

Поклонники обратили внимание, что позади Киркорова стоит «алтарь» в честь его бывшей супруги народной артистки СССР Аллы Пугачевой. На полках собраны куклы в виде Примадонны, а также фотографии и другие предметы, связанные с ней.

«Ого! Алтарь в честь Пугачевой!» — «Посмотрите за спину Филиппа! Там алтарь в честь Пугачевой! Почему не уберет?» — «Вроде Пугачева — пройденный этап его жизни, бывшая жена. А он куколки в виде нее собирает. Странненько...» — пишут интернет-пользователи.

Лишат ли Киркорова звания народного артиста

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил президента России Владимира Путина лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении NEWS.ru.

Бородин указал на участие певца в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, а также обвинил его в поддержке ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Виталий Бородин

Кроме того, Бородин раскритиковал Киркорова за «недостойное поведение» и «хамство». Он вспомнил о конфликте поп-короля с режиссером Мариной Яблоковой, произошедшем в 2010 году на съемках премии «Золотой Граммофон». Тогда Киркорову не понравилось, что свет от прожекторов бьет в лицо. Он попросил изменить их направление, но режиссер мероприятия Яблокова отказалась мгновенно выполнять требование поп-короля. Это разгневало Киркорова, и он направил в ее адрес несколько нелестных фраз. Когда Яблокова возмутилась тону исполнителя, он вышел из себя и, по ее словам, поднял на нее руку.

После инцидента режиссер отсудила у Киркорова 10 млн рублей, однако позже решила пойти на мировую и договорилась с артистом решить проблему «полюбовно». Сам Киркоров утверждал, что не трогал Яблокову, а просто «ударил ногой по воздуху».

«Когда мне все кругом твердят, что я это сделал, я уже сам в это поверил. В рассказах добавлялись все новые и новые подробности, я был в шоке! Я подумал, что схожу с ума: „Неужели я мог сотворить ТАКОЕ?!“ Каково же было мое удивление, когда я увидел пленку с видеозаписью, на которой ничего подобного нет, в чем меня убеждали... Боже, как я сожалею, что нельзя отмотать время назад и поступить по-другому... Я раскаиваюсь, что не сдержался, приношу извинения. Но, согласитесь, разница между „не сдержался“ и „жестоко избивал“ — как небо и земля», — объяснял музыкант KP.RU.

По мнению Бородина, «поступки Киркорова не соответствуют званию народного артиста».

«На основании изложенного прошу вас лишить почетного звания „Народный артист Российской Федерации“ российского артиста Филиппа Бедросовича Киркорова за поступки, не соответствующие высокому званию „Народный артист Российской Федерации“», — подчеркнул он.

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