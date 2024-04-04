Куда пропал певец Димаш Кудайберген: что говорил об СВО, отказался ли от РФ

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Димаш Кудайберген

Певец Димаш Кудайберген после начала спецоперации пропал из поля зрения средств массовой информации. Чем сейчас занимается артист, почему он не дает концерты в России, поссорился ли с Игорем Крутым?

Чем известен Кудайберген

Димаш Кудайберген родился 24 мая 1994 года в Актобе, Казахстане. Его родители создали собственный дуэт и гастролировали, иногда брали сына с собой.

Уже в пять лет Кудайберген начал свое обучение в студии при Актюбинском музыкальном колледже. После седьмого класса продолжил обучение в музыкальном колледже имени Жубанова. Затем поступил в Национальный университет искусств в Астане.

В 2015 году Кудайберген победил в конкурсе «Славянский базар», спустя год стал участником пятого сезона конкурса The Singer в Китае, где занял второе место.

В 2019 году вышел дебютный студийный альбом певца ID. Спустя время увидела свет концертная программа Кудайбергена ARNAU, в которой присутствовали композиции корейских и американских авторов, а также несколько работ композитора и продюсера Игоря Крутого. Шоу дебютировало в Москве и Санкт-Петербурге, а потом отправилось в Нью-Йорк.

Кудайберген много сотрудничал с Крутым.

«В один из вечеров, примерно за три месяца до „Новой волны“, позвонил Димаш и спросил, могу ли я написать для него Ave Maria, объяснив это желанием спеть что-то в такой стилистике... Так совпало, что у меня был свободный вечер, и я с удовольствием уселся за рояль и, вспоминая об итальянской формуле ответственности, вдохновенно работал, пока не достиг желаемого результата. Взяв несколько дней на то, чтобы композиция „отлежалась“ в моих ушах, душе и сердце, я отправил ее Димашу, который буквально в течение получаса ответил, что это как раз то, что он хотел услышать», — рассказывал композитор.

О своей личной жизни Кудайберген не распространяется. По данным СМИ, он не женат. Детей у 29-летнего артиста тоже нет.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Димаш Кудайберген

Почему Кудайберген не хотел ехать на Евровидение

В 2020 Димаш Кудайберген заявил, что не планирует участвовать в Евровидении. Он объяснил, что его не интересуют музыкальные конкурсы.

Кроме того, Кудайберген заявлял, что не будет представлять Россию на Евровидении, поскольку не является гражданином этой страны.

«Я не вижу необходимости туда ехать. Я вообще считаю, что мне не нужно ехать сейчас на какой-то конкурс. И я бы с радостью поехал от России, но я гражданин Казахстана, я считаю, что я должен выступать за свою страну», — сказал артист.

Музыкант также напомнил, что Казахстан не является участником Евровидения.

Куда пропал Кудайберген, что говорил об СВО

Димаш Кудайберген не высказывал своего мнения о спецоперации, однако в 2022 году он подчеркнул, что «мир спасут доброта, любовь и взаимоуважение».

При этом после начала СВО артист отправился в тур по городам всего мира, в числе которых не было ни одного российского. Также он сначала перенес, а потом и вовсе отменил выступление в Белоруссии.

По мнению продюсера Дмитрия Ашурова, Кудайберген не просто так не включил в свой концертный тур российские города. Он напомнил, что даже страны СНГ «не обошла волна русофобии».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Димаш Кудайберген

«Не факт, что есть обоснованные причины обвинять Кудайбергена в том, что он не хочет приезжать в Россию. Кто не хочет — пусть не приезжает. Обидно, когда наши соседи начинают думать так же, как Запад. Хотя эти страны, в том числе Казахстан, получали колоссальную поддержку от России», — комментировал Ашуров порталу Blitz+.

Продюсер Павел Рудченко считает, что Кудайберген не отрекался от России, а просто решил сосредоточиться на азиатской аудитории и покорить ее.

«Он хочет повторить некую историю Витаса с Китаем, только ориентируясь на Индию и Пакистан. Там очень хорошо развит один шоу-проект, в который, как мне кажется, Димаш хочет войти и принять участие», — предположил он.

Что Кудайберген сказал о теракте в «Крокусе»

Димаш Кудайберген отреагировал на новость о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшем вечером 22 марта. В соцсетях музыкант выразил соболезнования.

«Примите мои соболезнования погибшим и пострадавшим в „Крокус Сити Холле“. Пусть мир станет реальностью во всем мире», — написал он.

Чем сейчас занимается Кудайберген

Димаш Кудайберген продолжает творческую деятельность. Его ближайшие концерты состоятся в Будапеште (4 мая) и Стамбуле (24 мая).

Планирует ли исполнитель продолжить выступать в России — неизвестно. Также неизвестно, общается ли Кудайберген с Игорем Крутым, с которым когда-то не только сотрудничал, но и дружил.

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