Филипп Киркоров: последние новости 4 апреля, куклы, Пугачева, ссора с Давой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров намекнул на причину ссоры с блогером и музыкантом Давидом Манукяном (Давой) во время шоу «Маска». Какие еще последние новости о поп-короле известны, признают ли его иноагентом?

Зачем Киркорову куклы в виде Пугачевой

В Сети появились кадры, на которых Филипп Киркоров в компании светской львицы Виктории Шеляговой смотрит свои концерты. На видео артист сделал акцент на фразе «любовь в нас еще жива», а после обнял Шелягову и поцеловал ее в щеку.

Поклонники обратили внимание, что сзади Киркорова стоит «алтарь» в честь Аллы Пугачевой. На полках собраны куклы в виде Примадонны, а также фотографии и другие предметы, связанные с ней.

«Ого! Алтарь в честь Пугачевой!»;

«Все Аллу Борисовну не может забыть? Столько кукол, воспоминаний»;

«Посмотрите за спину Филиппа! Там алтарь в честь Пугачевой! Почему не уберет?» — пишут поклонники поп-короля в Сети.

Поругался ли Киркоров с Давой

31 марта на канале НТВ показали седьмой выпуск шоу «Маска». Был рассекречен Перец, в костюме которого скрывался Дава.

Филипп Киркоров в ходе программы намекнул на причины ссоры с Давой. Изначально он думал, что блогер прячется под маской Акулы, но там оказался рэп-исполнитель Артем Качер. После Киркоров предположил, что Дава выступает в костюме Перца. Он упрекнул музыканта в двуличности и умении создать положительный образ.

«Какой же вы все-таки романтик, хоть вы и скрываетесь под такой брутальной маской, но вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши», — заявил поп-король.

Раньше артисты дружили и даже вместе записали трек «Ролекс», однако в последнее время ходят слухи о конфликте между ними. Сами музыканты подобную информацию не комментировали.

Кто хочет лишить Киркорова звания народного артиста

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил президента России Владимира Путина лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении NEWS.ru.

Бородин указал на участие исполнителя в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, а также обвинил его в поддержке ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Кроме того, Бородин раскритиковал Киркорова за «недостойное поведение» и «хамство».

Кто хочет признать Киркорова иноагентом

Поэт Вадим Цыганов считает, что народную артистку СССР Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова нужно признать иноагентами. По его мнению, исполнители популяризируют среди людей «неверные ценности».

«Нужно убрать провокаторов, которые только занимают место на эстраде. Они являются людьми без принципов, с двумя моралями. Они не причастны к русской культуре, а лишь паразиты», — высказался Цыганов.

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