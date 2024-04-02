Киркорова могут лишить звания народного артиста из-за «голой» вечеринки Глава ФПБК Бородин попросил Путина лишить Киркорова звания народного артиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил президента России Владимира Путина лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста, соответствующее обращение оказалось в распоряжении NEWS.ru. Общественник указал на участие исполнителя в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, а также обвинил его в поддержке ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Бородин раскритиковал Киркорова за «недостойное поведение» и «хамство», а также напомнил о скандальном инцидента с участием артиста и режиссера Марины Яблоковой. Она обвинила певца в том, что 4 декабря 2010 года в ходе репетиции церемонии «Золотой граммофон-2010» в Кремле он разозлился и ударил ее в лицо, начал таскать ее за волосы и бить ногами. В конечном счете стороны пошли на мировую.

На основании изложенного, прошу вас <...> лишить почетного звания «Народный артист Росссийской Федерации» российского артиста Филиппа Бедросовича Киркорова за поступки, не соответствующие высокому званию «Народный артист Росссийской Федерации», — говорится в обращении.

Ранее Бородин опубликовал обращение Генпрокуратуры в адрес Минюста России. Певицу Аллу Пугачеву просят проверить на то, относится ли она к категории лиц, аффилированных с иностранным агентом. Так он отреагировал на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что ему неизвестно об обращении в прокуратуру по поводу артистки.