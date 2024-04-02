Путин «разберется» с Киркоровым? Последние новости о поп-короле 2 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Президента России Владимира Путина попросили лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ. Что об этом известно, какие последние новости о поп-короле 2 апреля?

Путин лишит Киркорова звания народного артиста России?

С соответствующей просьбой к главе государства обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Документ оказался в распоряжении NEWS.ru 2 апреля.

Общественник указал на участие Киркорова в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и обвинил его в поддержке ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Кроме того, Бородин раскритиковал поп-короля за «недостойное поведение» и «хамство», а также напомнил о скандальном инциденте с участием артиста и режиссера Марины Яблоковой. Она обвинила певца в том, что 4 декабря 2010 года в ходе репетиции церемонии «Золотой Граммофон — 2010» в Кремле Киркоров разозлился и ударил ее в лицо, начал таскать за волосы и бить ногами. В конечном счете стороны пошли на мировую.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«На основании изложенного прошу вас <...> лишить почетного звания „Народный артист Российской Федерации“ российского артиста Филиппа Бедросовича Киркорова за поступки, не соответствующие высокому званию „Народный артист Российской Федерации“», — подчеркнул Бородин.

Ранее общественник уже призывал лишить Киркорова звания народного артиста России после скандала вокруг тусовки в «Мутаборе». С этой инициативой он обращался в Минюст РФ.

Кто хочет признать Киркорова иноагентом?

Продюсер и поэт Вадим Цыганов считает, что певицу Аллу Пугачеву и Киркорова нужно признать иностранными агентами. По его мнению, эти артисты популяризируют среди людей «неверные ценности».

«Нужно убрать провокаторов, которые только занимают место на эстраде. Они являются людьми без принципов, с двумя моралями. Они не причастны к русской культуре, а лишь паразиты», — заявил Цыганов в беседе с изданием regions.ru.

Ранее Бородин сообщал, что в России началась процедура признания Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом. По его словам, наделить певицу соответствующим статусом просит Генеральная прокуратура РФ.

Сколько заработал Киркоров в 2023 году

Компания Киркорова в 2023 году получила рекордную прибыль, сообщил источник. Так, ООО «Филипп Киркоров Продакшн» заработало 195,3 млн рублей. Несмотря на «отмену» артиста, которая произошла в конце года из-за «голой» вечеринки, выручка организации стала рекордной за последние 10 лет. Уточняется, что годом ранее поп-король заработал на 158,8 млн рублей меньше.

Помимо Киркорова, рекордную прибыль по итогам 2023 году получила и компания певицы Полины Гагариной. Подчеркивается, что выручка ООО «Полина Гагарина» составила 214,9 млн рублей, что на 64 млн больше, чем в 2022 году. Певице удалось побить семилетний рекорд.

Менее всех повезло Анне Седоковой, добавляет источник. ООО «Ла Стори» принесло ей 6,7 млн рублей. За последний год выручка упала на 62%, а чистая прибыль рухнула до 527 тыс. рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что Киркоров заявил о возвращении Леонтьева на сцену

Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ заявил, что объявивший об уходе артист Валерий Леонтьев скоро вернется на сцену. По словам поп-короля, коллега взял отпуск, чтобы отдохнуть, после чего вновь появится на публике. Киркоров также назвал Леонтьева потрясающим артистом, каких не было и не будет на российской эстраде.

«Конечно, вернется [на сцену]! Он и не уходил! Он просто взял немножко отпуск. Он имеет право. Он за столько лет столько наездился, что имеет право сейчас просто отдохнуть, поверьте мне», — сказал Киркоров журналистам.

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