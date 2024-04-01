Киркоров намекнул на причины ссоры с Давой Киркоров заявил, что Дава умеет притворяться и создавать положительный образ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в эфире шоу «Маска» заявил, что исполнитель Дава (Давид Манукян) умеет притворяться и создавать положительный образ. Король российской поп-сцены предположил, что рэпер скрывается за маской Акулы, но не угадал — за ней прятался исполнитель Артем Качер. Дава при этом позже обвинил его в несправедливом судействе.

Звезды раньше имели рабочие и приятельские отношения, однако в последнее время перестали говорить друг о друге в интервью. Из-за этого появились слухи о конфликте между знаменитостями. Киркоров даже неоднозначно высказался о способностях Манукяна и назвал специфическим его репертуар.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн», а также принадлежащего исполнителю магазина одежды Phill 4 you.

По информации канала, на самого певца завели дело за неуплату административного штрафа. Как пишет Baza, блокировка произошла в четверг, 21 марта. При этом канал уточняет, что счета заморозили за просроченную задолженность по налогам в размере 4,2 тысячи рублей.