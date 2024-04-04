Украина, получение паспорта РФ, Тимати: куда пропала певица Алекса

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Певица Александра Чвикова (Алекса)

Певица Александра Чвикова (Алекса) недавно вышла замуж. Кто стал избранником артистки, как она живет сейчас?

Чем известна Алекса

Алекса родилась 4 сентября 1988 года в Донецке в семье бизнесмена Александра Чвикова, который возглавлял «Энергосбытпром».

В 2011 году отец помог ей выпустить первую собственную песню «Воздушный поцелуй». Она попала в ротацию самых известных радиостанций Украины.

Популярность пришла к Алексе в 2004 году. Тогда артистка участвовала в четвертом сезоне проекта «Фабрика звезд» на Первом канале.

«Я благодарю за это время. Ведь благодаря проекту „Фабрика звезд“ я обрела сильную поддержку в лице моих слушателей», — делилась певица.

Что известно о личной жизни Алексы

Во время участия в «Фабрике звезд» у Алексы был роман с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати).

«Когда стали жить в доме, он начал проявлять симпатию. Он мне тоже был симпатичен. Все говорили, что мы делали все по плану, нет, это было честно. Наверное, поэтому нашу пару и полюбили, потому что все было искренне. Первые мои чувства влюбленности. Все было правдой. Но мы разные абсолютно. Разошлись, и все. Как только начались гастроли, какое-то время мы встречались, а потом все просто сошло на нет. Я была для него маленькой и зажатой. Он пытался со мной поговорить, а я закрывалась. Я была для него малявочкой, ему нужна была девочка повзрослее», — рассказывала исполнительница в интервью Лауре Джугелии.

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press Певица Алекса на «Фабрике звезд»

В 2021 году Алекса родила дочь Адриану от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Спортсмен работал с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной и другими звездами.

Роман пары сопровождался скандалом, поскольку Дайчев ушел к Алексе от своей возлюбленной, экс-танцовщицы балета Филиппа Киркорова Александры Сивковой, которая на тот момент была беременна от него.

«Да, мне очень больно! Больно от того, что ты всем сердцем веришь своему мужчине. С теплом и любовью ждешь его дома, даришь любовь, которая ни на миг не утихла за три года во мне, поддерживаешь во всех начинаниях, относишься с гордостью к своему мужчине, восхищаешься достижениями и успехами, направляешь и оберегаешь. Благодаришь вселенную за такую искренность и чистоту чувств. И тут утро, утро с признаниями в любви, поцелуев и нежности, и вечер когда он не пришел домой. День, когда тебе говорят, что не любят и счастье в другой и что мы расходимся, „я там как пять дней счастлив“. Это повергло меня в шок, в ступор, недоумение. Боль пришла на четвертый день, видимо, когда пришло осознание происходящего... Сейчас я знаю и понимаю только одно, что я никогда не буду несчастна, страдать и жалеть об этих годах. Ведь он пришел в мою жизнь не просто так. У меня родится долгожданный сын», — комментировала Сивкова.

В 2024 году Дайчев и Алекса поженились.

«Сегодня для нас очень важный день. Нас можно поздравлять! Мы муж и жена, самые красивые. Мы это сделали. Давно пора было», — сообщила исполнительница.

Что Алекса говорила об СВО и гражданстве РФ

Родившаяся в Донецке Алекса получила российское гражданство в 2022 году.

«Ура, паспорт! Дали Конституцию, сказали все изучить, чтобы ни в коем случае не допускала никаких ошибок», — заявила певица в соцсетях.

Она добавила, что «счастлива и очень довольна».

Спецоперацию Алекса не комментировала.

«Мои родители на Украине, это все, что я могу сказать. Они иногда приезжают», — говорила она.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Певица Александра Чвикова (Алекса)

Чем сейчас занимается Алекса

Сейчас Алекса не дает концертов и не выпускает песен, однако активно помогает мужу Вячеславу Дайчеву. Она участвует в записи его онлайн-тренировок.

Также артистка наслаждается материнством.

«Мы с папой тебя очень любим и всегда будем рядом. Мое сердце наполняется светом, когда ты улыбаешься, делай это почаще!» — обращалась Алекса к дочери в микроблоге.

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