Последние новости шоу-бизнеса 4 апреля: SHAMAN, Ивлеева, Лолита, Анна Асти

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская, SHAMAN

Певица Анна Асти возвращается на сцену, а информация о концерте исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN) в Мелитополе оказалась фейковой. Какие еще последние новости российского шоубиза известны сегодня, сколько в прошлом году заработала блогер Анастасия Ивлеева?

Какие последние новости известны о SHAMAN

SHAMAN продолжает концертный тур по России. В ближайшее время его концерты состоятся в Ростове-на-Дону (4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (28 мая), Пензе (7 июня), Тольятти (10 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня) и Подольске (26 июня).

Также у артиста уже запланировано мероприятие на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.

Недавно в Сети появилась информация о том, что SHAMAN, Олег Газманов и Анастасия Ивлеева выступят в Мелитополе. Однако местные власти опровергли SHOT эту новость.

«Планы о проведении концерта Газманова, SHAMAN и Ивлеевой в Мелитополе — фейк, сообщили нам местные власти. Председатель движения „Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов добавил, что липовую афишу вбросили украинские каналы», — пишет SHOT.

SHAMAN также заявил, что в его графике нет концерта в Мелитополе.

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Telegram-канал SHOT сообщил, что компания Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, заработала за прошлый год 2,8 млрд рублей.

«2,8 млрд рублей заработала компания Насти Ивлеевой на чипсах и лимонадиках за прошлый год. Чистая прибыль составила 93 млн рублей. До разразившегося скандала с „голой“ вечеринкой и судебной тяжбы с производителем энергетиков компания блогера ООО „Коленки пчелы“ за 2023 год заработала около 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза — с 37 млн рублей в 2022 году до 93 млн рублей в прошедшем. Несмотря на это, у компании есть задолженность по налогам — 2,8 млн рублей», — уточнил SHOT.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Какие последние новости известны о Лолите

Лолита Милявская призналась, что два года находилась в подавленном состоянии.

«Я два года не чувствовала ничего. То есть поняла, что иссякла. У меня совершенно случайно пришел вот этот поток творческий, какой угодно. Я думала, что все, что я сдохла. Меня нет. Я занимаюсь ремеслом и качественно это делаю. Но о том, что сейчас испытываю, скажу так: меня прет», — рассказала она в YouTube-шоу «Лера в большом городе».

Певица пояснила, что к такому состоянию ее привели в том числе неудачи в личной жизни. Она предположила, что ей вообще не нужно было связывать себя узами брака и пытаться построить семью.

Также исполнительница подчеркнула, что на ней сказались возрастные изменения: ей стало трудно петь из-за климакса. При этом сейчас ее состояние нормализовалось, и она готова к новым свершениям.

«У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут, гаснут, как динамик. И ты вымученный — вообще петь не можешь. Ты уже понимаешь, что в тебе ничего нет. Это период, когда ты закрываешься и ничего не видишь и не слышишь», — добавила певица.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Какие последние новости известны об Анне Асти

Певица Анна Дзюба (Асти) объявила о возвращении к концертной деятельности после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке.

«Друзья, получаю от вас многочисленные вопросы по поводу тура и концертов. Решила ответить вам здесь: мы едем в тур, все концерты состоятся! Я очень жду встречи с вами, чтобы весело провести время, спеть любимые песни и зарядиться энергией друг от друга!» — сообщила она в соцсетях.

Артистка также уточнила, что выступление в Краснодаре было решено перенести на 10 апреля, поскольку концертная площадка не смогла предоставить более раннюю дату.

В ближайшее время Анна Асти также должна дать концерты в Мурманске (8 апреля), Архангельске (11 апреля), Воронеже (14 апреля), Смоленске (19 апреля), Тольятти (23 апреля), Нижнем Новгороде (25 апреля), Волгограде (28 апреля), Астрахани (30 апреля), Алма-Ате (15 мая), Астане (17 мая), Бишкеке (19 мая), Ташкенте (22 мая), Санкт-Петербурге (7 июня) и Ростове-на-Дону (9 июня).

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