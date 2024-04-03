Стало известно, сколько Ивлеева заработала на своих чипсах и газировке «Светский хроник»: компания Ивлеевой заработала за прошлый год 2,8 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал «Светский хроник» сообщает, что компания блогера Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы» заработала за прошлый год 2,8 млрд рублей. По его данным, сама телеведущая обогатилась за счет продажи чипсов и газировки Easy Peasy на 93 млн рублей.

Как отмечает канал, за год выручка предприятия Ивлеевой выросла больше чем на 500%. При этом, по его данным, прибыль блогера увеличилась всего на 45%.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy. Ивлеевой принадлежат 45% акций бренда. Совладельцами бизнеса являются предприниматели Паулюс Виталиус и Алексей Клочков, им принадлежит по 27,5% акций компании. Точная причина блокировки не называется, однако СМИ предполагают, что санкции могут быть связаны с неуплатой налогов, сборов, пеней и штрафов.

До этого сообщалось, что Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy. Звезда потребовала с предприятия 4,6 млн рублей.

В январе компания «Московский картофель» подтвердила, что Ивлеева не заказала и не оплатила следующую партию чипсов Easy Peasy. Отмечалось, что брендированные продукты блогера могут исчезнуть из магазинов из-за непонимания перспектив и возможного наказания после «голой» вечеринки. По некоторым данным, Ивлеева пытается сэкономить деньги на случай финансового шока.