Алла Пугачева: последние новости 4 апреля, помощь SHAMAN, вернется ли в РФ

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»/Global Look Press

Народная артистка СССР Алла Пугачева счастливо живет за границей на фоне скандалов в России, а журналист Светлана Рейтер рассказала о финансовой помощи певицы артисту SHAMAN. Какие известны последние новости о Примадонне сегодня?

Как на Пугачевой отразились скандалы в России

Скандалы вокруг Аллы Пугачевой не отразились на ее жизни за границей, заявил музыкант Стас Намин. По его словам, артистка счастлива и прекрасно себя чувствует. Он обратил внимание, что исполнительница имеет право высказывать свое мнение о российских коллегах, как это произошло с певцом Стасом Михайловым.

«Она великолепно себя чувствует, счастлива. У нее великолепная семья, дети. Она очень достойный, честный человек. <...> Она женщина, имеет право кого-то послать в область паха медленной походкой. Полное право!» — заявил музыкант.

Намин не исключил, что может встретиться с Аллой Пугачевой на ее юбилее. По словам музыканта, на настоящий момент он не знает, полетит ли к артистке за границу, поскольку занят из-за работы в Москве. Сама же исполнительница пока не собирается возвращаться в Россию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Куклачев

Почему Куклачев жалеет Пугачеву

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев считает Аллу Пугачеву звездой и целым поколением. У него вызывает сожаление тот факт, что на певицу «все налетают и грызут».

«Для меня Алла Борисовна, она звезда. Она действительно поколение. <...> Так что, как я вам скажу, я не хочу никогда обидеть художника, это его мнение, его выбор. На него все налетают, все грызут, кусают. Мне просто жалко художника», — заявил Куклачев.

Артист предпочитает в ситуации с Примадонной придерживаться нейтралитета — никого не осуждать и не обсуждать. Куклачев также рассказал, как Пугачева спела для него песню, написанную Игорем Николаевым после спектакля «Цирк в моем багаже». Спустя 20 лет эта композиция оказалась шлягером, добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда ли, что Пугачева содержала певца SHAMAN

Журналистка Светлана Рейтер в интервью YouTube-каналу «Живой Гвоздь» заявила, что несколько лет назад, когда певец SHAMAN (Ярослав Дронов) еще был никому не известным молодым артистом, Алла Пугачева сильно помогала ему пробиваться на сцену.

По ее словам, Примадонна оказывала исполнителю не только помощь в карьере, но и финансовую, вплоть до покупки вещей.

«Она помогала ему и в какой-то момент купила ему вещи даже, потому что гардероб у него как у небогатого человека, мягко говоря, не подходил для сцены», — рассказала Рейтер.

Что о мести Пугачевой рассказала Лика Стар

Певица Лика Стар рассказала о конфликте с Аллой Пугачевой из-за предполагаемого романа музыканта Владимира Преснякова с ней, когда артист состоял в браке с дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте.

Лика Стар считает, что из-за слухов она оказалась в черном списке Пугачевой. Тогда она находилась на пике популярности, но перестала получать приглашения на выступления.

«Месть хороша холодной, вот она и была очень холодной», — уточнила артистка в программе «Звезды сошлись».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стас Барецкий

Кто живет в замке Пугачевой в деревне Грязь

Шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал NEWS.ru, что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь и поселил там своих родственников. При этом в доме до сих пор остаются вещи артистов.

«Там мои родственники выращивают овощи и так далее. Плюс свою бывшую я туда устроил, она хозяйством занимается. В замке идет жизнь, все двигается. Я ничего не придумываю, приезжаю спокойно, соседи знают. Видите, у Максима проблемы с визитом в Россию, а Пугачева не торопится. Люди должны покинуть замок, так как я его купил. Они не спешат, поэтому я перевез туда своих родственников, человек 30. С друзьями ходим в баню, у меня вход свободный», — рассказал Барецкий.

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