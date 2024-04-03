«Все грызут художника, мне просто жалко»: Куклачев о Пугачевой Куклачев выразил сожаление о ситуации вокруг Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Певица Алла Пугачева является звездой и целым поколением, заявил клоун и дрессировщик Юрий Куклачев, комментируя критику в ее адрес. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, на артистку «все налетают» и «грызут» ее, что вызывает сожаление.

Для меня Алла Борисовна, она звезда. Она действительно поколение. <...> Так что, как я вам скажу, я не хочу никогда обидеть художника, это его мнение, его выбор. На него все налетают, все грызут, кусают. Мне просто жалко художника, — заявил Куклачев.

Он отметил, что всегда болезненно относится к подобным ситуациям. В связи с этим артист придерживается нейтралитета — никого не осуждает и не обсуждает, так как «это не в его правилах».

Куклачев также рассказал, как Пугачева спела для него песню, написанную Игорем Николаевым после спектакля «Цирк в моем багаже». Спустя 20 лет эта композиция оказалась шлягером, добавил он.

В 1986 году ее исполнили. Это был взрыв, это была сенсация, — сказал Куклачев.

Музыкант Стас Намин отметил, что недавние скандалы Аллы Пугачевой не отразились на ее жизни за границей. По его словам, артистка счастлива и прекрасно себя чувствует. Намин отметил, что Пугачева имеет право высказывать свое мнение по поводу российских коллег, как это произошло с певцом Стасом Михайловым. Он также назвал Примадонну достойным и честным человеком.