«Право послать в область паха»: Намин о чувствах Пугачевой после скандалов Стас Намин: Пугачева — достойный человек и великолепно себя чувствует

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стас Намин

Недавние скандалы певицы Аллы Пугачевой не отразились на ее жизни за границей, заявил российский музыкант Стас Намин в разговоре с MK.RU. По его словам, артистка счастлива и прекрасно себя чувствует. Намин отметил, что Пугачева имеет право высказывать свое мнение по поводу российских коллег, как это произошло с певцом Стасом Михайловым. Он также назвал Примадонну достойным и честным человеком.

Она великолепно себя чувствует, счастлива. У нее великолепная семья, дети. Она очень достойный, честный человек. <...> Она женщина, имеет право кого-то послать в область паха медленной походкой. Полное право! — заявил музыкант.

Намин добавил, что не знает, полетит ли к исполнительнице на 75-летний юбилей. Он подчеркнул, что сейчас у него много работы в Москве.

Я не знаю, может, и полечу к ней на юбилей. У меня так много дел, что маловероятно, что могу куда-то улетать сейчас, — сказал Намин.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что приобрел замок Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь и поселил там своих родственников. По его словам, в особняке сейчас проживают около 30 человек. Барецкий также заявил, что в доме звездной четы до сих пор остаются их вещи.