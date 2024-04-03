Недавние скандалы певицы Аллы Пугачевой не отразились на ее жизни за границей, заявил российский музыкант Стас Намин в разговоре с MK.RU. По его словам, артистка счастлива и прекрасно себя чувствует. Намин отметил, что Пугачева имеет право высказывать свое мнение по поводу российских коллег, как это произошло с певцом Стасом Михайловым. Он также назвал Примадонну достойным и честным человеком.
Она великолепно себя чувствует, счастлива. У нее великолепная семья, дети. Она очень достойный, честный человек. <...> Она женщина, имеет право кого-то послать в область паха медленной походкой. Полное право! — заявил музыкант.
Намин добавил, что не знает, полетит ли к исполнительнице на 75-летний юбилей. Он подчеркнул, что сейчас у него много работы в Москве.
Я не знаю, может, и полечу к ней на юбилей. У меня так много дел, что маловероятно, что могу куда-то улетать сейчас, — сказал Намин.
Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что приобрел замок Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь и поселил там своих родственников. По его словам, в особняке сейчас проживают около 30 человек. Барецкий также заявил, что в доме звездной четы до сих пор остаются их вещи.