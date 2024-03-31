Что известно о состоянии здоровья Романа Мадянова, который борется с раком

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Роман Мадянов

У заслуженного артиста России Романа Мадянова прогрессирует рак легкого. Какие подробности известны о здоровье актера?

Что известно о состоянии здоровья Мадянова

По данным Telegram-канала SHOT, Роман Мадянов проходит курс противоопухолевого лечения, чтобы предотвратить развитие болезни.

«По нашим данным, Роман Сергеевич обратился к медикам из-за сильной слабости. Врачи оставили его в стационаре на один день, где ему провели обследование и противоопухолевую лекарственную терапию. Артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также в ходе обследования врачи выявили кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени. Романа Мадянова выписали с наблюдением по месту жительства и назначили еще одно противоопухолевое лечение, которое пройдет в апреле», — пишет канал.

Чем известен Мадянов

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске. В кино дебютировал в 1972 году в картине «Перевод с английского».

Также Мадянов снимался в проектах «След на земле», «Орел и решка», «Самозванцы», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Большие девочки», «Доктор Тырса», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Жили-были», «Шаляпин» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

С 1992 года артист женат на женщине по имени Наталья, которая работала осветителем в театре Маяковского. В браке родился сын Роман.

Почему Мадянов уволился из театра Маяковского

В феврале 2023 года Роман Мадянов уволился из театра Маяковского, где служил на протяжении 20 лет. Актер заявил, что не хочет оставаться в труппе и ждать, «когда можно будет отправить документы на получение звания».

Сейчас Мадянов выходит на сцену в качестве приглашенного актера и гастролирует по России. Также он продолжает сниматься в кино.

На данный момент артист задействован в постановках «Любимая женщина Дон Жуана» и «Счастье у каждого свое».

В 2023 году он снялся в картинах «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и «Ласт квест». Также в скором времени должны выйти проекты «Крот в паутине», «Детокс», «Любовь Советского Союза», «Куколка», «Монохром» и «Колотун» с его участием.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Съемки сериала «Орлова и Александров». Роман Мадянов в роли Игоря Ильинского

Что Мадянов говорил о спецоперации

Роман Мадянов рассказывал, что его семья отправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса. Также артист заявлял, что готов выступить в составе агитбригад в зоне проведения спецоперации.

«Я всегда вместе со своей страной и очень уважаю нашего президента», — комментировал он.

Мадянов отмечал, что не может понять и принять отъезд артистов из России. Тех, кто уехал, он считает предателями.

«Я просто сожалею. У этих людей очень, к сожалению, печальное будущее. Оторвав от себя свою родину, страну, им с этим теперь жить. И как они с этим будут жить, я не знаю. Но самое главное, повторю: они плюнули туда, на могилы. А плевать на могилы нельзя», — считает Мадянов.

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