SHOT: у актера Мадянова из «Солдатов» прогрессирует рак легкого

Фото: Natalya Loginova/Global Loo Press

Роман Мадянов

Telegram-канал SHOT сообщил, что у актера Романа Мадянова, известного по сериалу «Солдаты», прогрессирует рак легкого. По его информации, артист начал курс противоопухолевого лечения в надежде остановить распространение болезни. Канал отмечает, что актер испытывает сильную слабость, из-за чего ранее ему пришлось обратиться в больницу.

По информации SHOT, врачи оставили Мадянова на день в стационаре, там ему диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. В публикации уточняется, что также у актера нашли кисты в почках, селезенке и печени. Канал отметил, что следующее глобальное лечение Мадянова назначили на апрель.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию. По его информации, актрису мучают учащенное сердцебиение, боль, отдающая под лопатку и в руку, а также высокое давление.

Канал уточнил, что ранее Фроловцева уже обращалась к врачам с жалобами на сердце. В публикации отмечается, что особо ярко симптомы аритмии проявляются ночью, а их развитие может грозить инфарктом миокарда.