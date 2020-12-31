Певица Алекса показала свой округлившийся животик

Певица Алекса опубликовала в сторис Instagram видео, с помощью которого она поздравила подписчиков с Новым годом.
В ролике артистка
«Вы правда ждёте ребенка?»; «А животик-то разглядели, да и грудь побольше стала!», написали подписчики.
Известно, что 32-летняя певица встречается с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. В соцсетях Алекса часто признается бойфренду в любви.
Ранее девушка российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина намекнула в Instagram на своё интересное положение. Она опубликовала фотографию, на которой Алишер Валеев (настоящее имя артиста) нежно прижимается к её животу, сообщал NEWS.ru.
Кроме того, под фотографией девушка оставила эмодзи, символизирующего семью с ребёнком. Подписчики Дилары в комментариях сразу же стали активно обсуждать её возможную беременность. Многие при этом отметили, что ранее в сторис она выкладывала своё фото с бокалом шампанского в руках. Одновременно часть аудитории девушки выразили уверенность, что ей и её возлюбленному пора становиться родителями.