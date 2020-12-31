Певица Алекса показала свой округлившийся животик

https://static.news.ru/photo/c0a2cc32-4c23-11eb-996b-fa163e074e61_660.jpg Алекса Фото: aleksa___official/instagram.com

Певица Алекса опубликовала в сторис Instagram видео, с помощью которого она поздравила подписчиков с Новым годом.

В ролике артистка лежит с маленькой собачкой, рядом стоит наряженная ёлка, а из телевизора звучит музыка. Подписчики заметили, что певица держит руку на округлившимся животе и заподозрили её в беременности. Сама Алекса эти слухи пока никак не комментирует.

aleksa___official/instagram.com

«Вы правда ждёте ребенка?»; «А животик-то разглядели, да и грудь побольше стала!», написали подписчики.

Известно, что 32-летняя певица встречается с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. В соцсетях Алекса часто признается бойфренду в любви.

Ранее девушка российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина намекнула в Instagram на своё интересное положение. Она опубликовала фотографию, на которой Алишер Валеев (настоящее имя артиста) нежно прижимается к её животу, сообщал NEWS.ru.

Кроме того, под фотографией девушка оставила эмодзи, символизирующего семью с ребёнком. Подписчики Дилары в комментариях сразу же стали активно обсуждать её возможную беременность. Многие при этом отметили, что ранее в сторис она выкладывала своё фото с бокалом шампанского в руках. Одновременно часть аудитории девушки выразили уверенность, что ей и её возлюбленному пора становиться родителями.