Певец Димаш Кудайберген из Казахстана заявил, что в настоящее время его не интересует участие в музыкальных состязаниях. Кроме того, он снова объяснил, почему не планирует выступать на международном песенном конкурсе Евровидение.
На пресс-конференции, посвящённой его стадионному концерту в Москве, он сказал, что не хочет представлять страну, гражданином которой он не является,
Я не вижу необходимости туда ехать. Я вообще считаю, что мне не нужно ехать сейчас на какой-то конкурс. И я бы с радостью поехал от России, но я гражданин Казахстана, я считаю, что я должен выступать за свою страну, — отметил артист.
Музыкант напомнил, что Казахстан не является участником конкурса Евровидение.
Ранее Димаш Кудайберген заявил, что американское шоу The World’s Best на канале CBS было последним конкурсом, где он участвовал в качестве конкурсанта.
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