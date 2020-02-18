https://static.news.ru/photo/dd7cda04-5247-11ea-93ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Димаш Кудайберген из Казахстана заявил, что в настоящее время его не интересует участие в музыкальных состязаниях. Кроме того, он снова объяснил, почему не планирует выступать на международном песенном конкурсе Евровидение.

На пресс-конференции, посвящённой его стадионному концерту в Москве, он сказал, что не хочет представлять страну, гражданином которой он не является, передаёт РИА Новости.

Я не вижу необходимости туда ехать. Я вообще считаю, что мне не нужно ехать сейчас на какой-то конкурс. И я бы с радостью поехал от России, но я гражданин Казахстана, я считаю, что я должен выступать за свою страну, — отметил артист.

Музыкант напомнил, что Казахстан не является участником конкурса Евровидение.

Ранее Димаш Кудайберген заявил, что американское шоу The World’s Best на канале CBS было последним конкурсом, где он участвовал в качестве конкурсанта.