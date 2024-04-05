Королевская семья Британии: последние новости 5 апреля, Карл III, Меган

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Король Великобритании Карл III поменял образ жизни на фоне лечения от рака, а Меган Маркл спровоцировала слухи о беременности. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня, о чем жалеет принц Гарри, как себя чувствует Кейт Миддлтон?

Что известно о лечении Карла III от рака

Карл III на настоящий момент продолжает лечение на фоне онкологического заболевания, а его супруга Камилла тщательно следит за соблюдением монархом режима дня и настояла на том, чтобы он изменил пищевые привычки, заявила королевский биограф Салли Беделл Смит. По ее словам, ранее монарх часто пропускал обед во время официальных приемов.

«Королева Камилла выполняет двойные обязанности: представляет короля на приемах по всей Британии и заботится о его комфорте дома. В отличие от королевы Марии, она внимательно следит за своим мужем и знает, как держать оборону, когда это необходимо. Мне сказали, что король Карл III десятилетиями пропускал полуденные приемы пищи, чтобы заполнить свои напряженные дни работой, и теперь он обедает», — уточнила биограф.

На днях Карл III принял участие в пасхальной службе в Виндзоре. Во время мероприятия монарх прокомментировал свое состояние, ответив на пожелание поклонницы о скорейшем выздоровлении.

«Я делаю все, что могу», — ответил монарх.

Какие известны последние новости о Кейт Миддлтон

Образ жизни принцессы Уэльской поменялся на фоне лечения от рака, заявила Hello! врач Рамия Мокбель. По ее словам, в период химиотерапии Кейт Миддлтон приходится соблюдать диету и следить за физической нагрузкой.

«Профилактическая химиотерапия, также известная как адъювантная химиотерапия, назначается после операции по удалению рака и когда сканирование не показывает никаких признаков распространения рака в других местах. Ее цель — уничтожить любые оставшиеся раковые клетки», — объяснила профессор.

Несмотря на лечение, принцесса Кейт находится рядом с детьми — десятилетним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи. Наследники Миддлтон оказывают ей большую поддержку, сообщает People.

«Необычайная жизнестойкость детей вселяет в них дух. Они поддерживают родителей ответными улыбками и веселятся вместе, когда могут», — отметил источник.

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press Принц Гарри

О чем жалеет принц Гарри

Принц Гарри пожалел о том, что в своих мемуарах резко высказался в адрес Кейт Миддлтон, пишет Us Weekly. Королевский эксперт и биограф Тесса Данлоп заявила, что герцогу Сассекскому стыдно перед принцессой Уэльской за то, что он критиковал ее и других членов своей семьи.

«Когда вы обнаруживаете, что ваша невестка больна раком, а вы написали вещи, от которых уже нельзя отказаться, это довольно тяжело», — сказала Данлоп.

Биограф считает, что впредь принцу Гарри и Меган Маркл придется тщательно обдумывать свои заявления о королевской семье, прежде чем выступить перед публикой.

Что за слухи о беременности Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл спровоцировала слухи о своей беременности, надев тесное платье во время визита в детский госпиталь в Лос-Анджелесе.

По данным express.co.uk, супруга принца Гарри решила напомнить о себе, появившись в клинике для прочтения книг больным детям. Для посещения медучреждения она выбрала платье Oscar de la Renta почти за $3 тысячи. Меган сидела на диване и увлеченно читала вслух книгу, когда молния ее платья расстегнулась на животе.

Поклонники королевской семьи обратили внимание, что Меган Маркл любит подчеркивать свою талию нарядами, поэтому конфуз с платьем показался подписчикам странным и навел на мысль о беременности герцогини.

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