Карлу III посоветовали поменять образ жизни «ради его же блага» Жена Карла III настояла на изменении его режима питания на фоне борьбы с раком

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла настояла, чтобы он изменил режим питания ради своего блага на фоне прохождения курса лечения от рака, заявила королевский биограф Салли Беделл Смит. По ее словам, которые приводит Daily Star, раньше монарх часто пропускал обед во время официальных приемов, однако теперь находится под пристальным наблюдением королевы Камиллы и соблюдает все приемы пищи.

Королева Камилла выполняет двойные обязанности: представляет короля на приемах по всей Британии и заботится о его комфорте дома. В отличие от королевы Марии, она внимательно следит за своим мужем и знает, как держать оборону, когда это необходимо. Мне сказали, что король Карл III десятилетиями пропускал полуденные приемы пищи, чтобы заполнить свои напряженные дни работой, и теперь он обедает, — сказала биограф.

Король Великобритании ранее сообщил, что гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон после ее публичного заявления о борьбе с онкологическим заболеванием. Карл III отметил мужество невестки, с которым она выступала перед аудиторией.

Ранее сообщалось, что Миддлтон была вынуждена публично рассказать об онкологии из-за утечки медицинской информации и угрозы ее обнародования. Сотрудники Кенсингтонского дворца поспешили опубликовать видеообращение принцессы Уэльской с описанием ее лечения от рака, чтобы опередить СМИ. Миддлтон подтвердила, что врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание 22 марта.