«Переезд в США был большой ошибкой»: как сейчас живет Людмила Нильская

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Людмила Нильская

Актриса Людмила Нильская обрела популярность в годы СССР, но в 1994 году эмигрировала в США. Как сложилась карьера и жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Людмила Нильская

Актриса родилась 13 мая 1957 года в городе Струнино во Владимирской области. После окончания школы она переехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ, но была отчислена после первого курса обучения из-за того, что не смогла сдать историю КПСС. Нильская перевелась в театральное училище имени Бориса Щукина, а после получения диплома была принята в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Людмила Нильская дебютировала в кино с главной роли в фильме «Кузнечик». После премьеры картины артистке стали поступать предложения от многих режиссеров. Так, она снялась в лентах «Петровка, 38», «Мелодия на два голоса», «Бешеные деньги», «Где-то плачет иволга...», «Гардемарины, вперед!» и других.

Почему Нильская эмигрировала в Америку

Людмила Нильская в 1983 году вышла замуж за Георгия Исаева. Мужчина работал шофером, но позднее артистка устроила его в театр администратором. В период распада СССР супруги испытывали трудности в работе, и актриса согласилась на предложение мужа эмигрировать в США.

В 1994 году они уехали в Америку вместе с трехгодовалым сыном Дмитрием. Исаев открыл в Калифорнии бизнес, но быстро обанкротился. Нильская за границей работала и продавцом, и уборщицей, и водителем при социальной службе, тестировала компьютерные программы.

В 2001 году супруг объявил актрисе, что уходит из семьи к другой женщине. Спустя два года Людмила Нильская вместе с сыном вернулась в Москву. Артистка признавалась, что считает ошибкой свой переезд в Штаты.

«Эмиграцию в США в 1994 году, где я провела почти десять лет, считаю серьезным для себя испытанием. Мне показалось, что в стабильной, экономически развитой стране мы обретем счастье, покой и финансовое благополучие... Я ошиблась. Боже, если бы раньше хоть разок мне довелось побывать в США, ни за что не поехала бы туда на ПМЖ», — говорила она.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Людмила Нильская

Где работала Нильская после возвращения в Россию

Вернувшись в Россию, Людмила Нильская вместе с сыном первое время жили у знакомых. Актриса оформила российский паспорт и устроилась на должность ассистента-«хлопушки», который ведет учет отснятых материалов.

Позднее Нильская получила роль в антрепризе «Безумство любви», стала играть в Театре Луны, а в 2008 году вошла в труппу московского Государственного театра киноактера. Актриса также продолжила сниматься, появившись в лентах «Черная богиня», «Городской романс», «Очарование зла», «Обручальное кольцо», «Случайный свидетель», «Домохозяин» и «Сезон любви».

Чем сейчас занимается Людмила Нильская

Людмила Нильская в 66 лет редко появляется на экране. На 2024 год намечена премьера сериала «Нерожденная» с актрисой. Съемки картины проходили летом прошлого года.

Артистка живет в Москве одна. По словам Нильской, в романтических отношениях она давно не заинтересована.

«Мне это совсем ни к чему. Многие женщины не могут без мужчин, даже во взрослом возрасте с ума сходят, а меня вполне устраивает мое положение, мне с самой собой очень даже хорошо, и я не лукавлю», — рассказывала она.

Артистка получает пенсию около 20 тысяч рублей. Как отметила Нильская, она никогда не пыталась получить звание «заслуженная» или «народная», за которые положены дополнительные выплаты.

«Я очень спокойно отношусь к тому, что я не „заслуженная“ или „народная“, но от пенсии побольше я бы не отказалась. Получаю такую же пенсию, как и все россияне, около 20 тысяч рублей, ведь у меня нет званий», — говорила актриса.

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