Меган Маркл попала в конфуз и спровоцировала слухи о беременности Меган Маркл спровоцировала слухи о беременности из-за слишком тесного платья

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл спровоцировала слухи о своей беременности, надев слишком тесное платье во время визита в детский госпиталь в Лос-Анджелесе. Маркл была в том же самом платье, в котором появлялась на публике в 2022 году, однако тогда оно было ей впору. Все это спровоцировало слухи о беременности герцогини третьим ребенком, передает express.co.uk.

Меган Маркл решила напомнить о себе, явившись в госпиталь, чтобы почитать книги больным детям. Для посещения медучреждения она выбрала платье Oscar de la Renta за почти три тысячи долларов. Меган сидела на диване и увлеченно читала вслух книгу, когда молния ее платья расстегнулась на животе.

Пользователи сразу заметили, что наряд узок герцогине в талии. При этом в том же самом платье ее замечали и ранее. Меган Маркл обычно любит подчеркивать свою тонкую талию, поэтому конфуз с платьем показался подписчикам странным и навел на мысль о беременности герцогини.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл за последние семь недель шесть раз появлялась на людях с одним и тем же браслетом. 42-летняя звезда сериала «Форс-мажоры» носит браслет ювелирной компании Ariel Gordon Diamond Hex стоимостью £5500. Он украшен 26 бриллиантами общим весом более 1,5 карата и сделан из 14-каратного золота. Впервые это ювелирное изделие было замечено на запястье Маркл 15 февраля. Вероятно, это подарок принца Гарри на День святого Валентина, предположили таблоиды.

До этого надолго исчезнувшая из поля зрения принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. В социальной сети Twitter (X) она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии.