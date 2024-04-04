Меган Маркл заметили с новым дорогим украшением Daily Mail: Меган Маркл не снимает новый браслет

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл известна своей любовью к дорогим и ярким украшениям, пишет Daily Mail. Отмечается, что 42-летняя звезда сериала «Форс-мажоры» за последние семь недель шесть раз появлялась на людях с одним и тем же браслетом.

Таблоид уточнил, что речь идет о браслете ювелирной компании Ariel Gordon Diamond Hex стоимостью £5500. Он украшен 26 бриллиантами общим весом более 1,5 карата и сделан из 14-каратного золота. Впервые это ювелирное изделие было замечено на запястье Маркл 15 февраля. Вероятно, это подарок Принца Гарри на День святого Валентина. Герцогиня носит браслет вместе с часами Cartier, идентичными тем, что надевала ее свекровь принцесса Диана.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон 22 марта сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. В социальной сети Twitter (X) она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл узнали о диагнозе невестки как и весь мир из новостей. Королевский эксперт Фил Дампьер объяснил, что Кейт Миддлтон не рассказала о своем диагнозе, так как между ними нет доверия. И так непростые отношения ухудшились после скандального интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри, а также выхода в свет мемуаров Гарри «Spare», считает Дампьер.