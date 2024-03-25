Эксперт рассказал, почему принц Гарри узнал диагноз Миддлтон из новостей The Sun: Миддлтон не сказала принцу Гарри о своем диагнозе из-за недоверия

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Принц Гарри

Кейт Миддлтон не рассказала принцу Гарри и его супруге Меган Маркл о своем диагнозе, так как между ними нет доверия, сообщил таблоиду The Sun королевский эксперт Фил Дампьер. Герцог и герцогиня Сассеские были удивлены, когда узнали, что супруга наследника британской короны заболела раком.

Отказ Миддлтон раскрыть диагноз в личной беседе связан с плохими отношениями между принцами Уильямом и Гарри. Они значительно ухудшились после скандального интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри, а также после выхода в свет мемуаров Гарри «Spare», считает Дампьер.

Мы узнали это тогда же, когда и все, из новостей, — сказал принц Гарри.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Принцесса назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. Супруга принца Уильяма упомянула, что ей становится легче с каждым днем.

Представители Кенсингтонского дворца 21 марта заявили, что принцесса Уэльская восстанавливается после операции на брюшной полости. Утверждается, что она выздоравливает, а пока временно работает из дома. Проект, которым она занята, призван помочь лучше понять механизмы социального и эмоционального развития детей в раннем возрасте.