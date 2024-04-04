«Я не хочу уезжать из России»: как сейчас живет Анастасия Спиридонова

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Анастасия Спиридонова

Певица Анастасия Спиридонова известна российскому зрителю по участию в телевизионных музыкальных проектах «Голос», «Три аккорда» и «Точь-в-точь». Как сейчас складывается карьера и жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анастасия Спиридонова

Исполнительница родилась 20 января 1985 года в казахстанском городе Караганде. В возрасте 10 лет с семьей переехала в Россию, в город Великие Луки, где окончила школу и вокальную студию «Терминал».

После получения среднего образования Спиридонова уехала в Москву и поступила в Музыкальное училище имени Гнесиных на отделение джазового вокала. В 2007 году она вместе с двумя студентками Гнесинки Викторией Жук и Анастасией Чеважевской организовала музыкальный коллектив под названием Los Devchatos. Спустя три года они дошли до финала во всероссийском отборе участников на конкурс «Евровидение».

В 2012 году Анастасия Спиридонова покинула группу и стала участницей проекта «Голос» под наставничеством певца Леонида Агутина. Исполнительница дошла до финала проекта, а после ухода из шоу начала строить сольную карьеру и продолжила участвовать в ТВ-проектах. Наиболее известные песни в ее исполнении: «Зимняя», «Я знаю, мы расстанемся», «Забери меня с собой».

Что известно о личной жизни Анастасии Спиридоновой

Певица в 2018 году вышла замуж за своего бывшего одноклассника по имени Антон. Свадьба состоялась в Великих Луках. В 2021 году Спиридонова родила сына Артема.

«Я вышла замуж поздно, и все друзья говорили, что я стану женой богатого взрослого мужчины, но я всегда это отрицала. Я всегда встречалась только с ровесниками. <...> Я родила ребенка в 36. До мужа я не встречала человека, с которым хотелось бы создать семью. Мне делали предложение не раз, но почему-то было ощущение сбежавшей невесты — что-то не то», — рассказала Спиридонова MK.RU.

Певица не скрывает, что в ее супружеской жизни бывают разногласия, однако до «битья тарелок и итальянских страстей» они с мужем ситуацию не доводят.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Анастасия Спиридонова

Что Спиридонова говорила об эмиграции

Анастасия Спиридонова в мае 2022 года заявила, что не собирается покидать Россию и переезжать за границу. Исполнительница сообщила Teleprogramma.pro, что может выехать из страны только ради путешествия.

«Я тоже люблю путешествовать, но сейчас занята. В любом случае я не собираюсь никуда мигрировать. И уверена, что и не соберусь, потому что люблю нашу страну. И мне в ней хорошо», — отметила певица.

Чем сейчас занимается Анастасия Спиридонова

Анастасия Спиридонова в 39 лет продолжает заниматься музыкой и выпускать новые песни. Артистка принимает участие в сборных концертах. Накануне исполнительница выступила на сцене Кремлевского дворца в рамках сольного концерта певца Сергея Волчкова.

Также Спиридонова на днях была приглашена на концерт автора песен Ларисы Рубальской в Москве, однако со слезами на глазах была вынуждена покинуть сцену.

«Когда я вышла на сцену, услышала, что поставили плюсовую фонограмму. При этом микрофон был включен. Получается, что зритель услышал два голоса одновременно. И понял, что я пою под «фанеру». Хотя все прекрасно знают, что я прекрасно пою вживую. Не знаю, как так получилось», — рассказала она.

Певица вместе с супругом и сыном живет в загородном доме в Подмосковье, куда они переехали в конце 2022 года. По словам артистки, особняк она строила на протяжении двух лет и смогла приобрести его без кредитов.

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