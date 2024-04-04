Что за скандал с умной колонкой «Алиса» и мультиком «Маша и Медведь»

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Умная колонка «Алиса» считает главную героиню из мультфильма «Маша и Медведь» призраком, которого могут видеть только животные. Почему ответ умной станции вызвал скандал, как на него отреагировала компания «Яндекс»?

Что известно о скандале из-за ответа «Алисы» про Машу

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина считает одной из главных проблем в воспитании детей бесконтрольное влияние информационных технологий. В качестве примера она продемонстрировала ответ колонки «Алиса» на вопрос, почему девочка из мультика «Маша и Медведь» живет одна.

«Она всего лишь призрак девочки, именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни», — говорилось в ответе «Яндекс Станции».

Омбудсмен отметила, что не видит ничего смешного в ответе умной колонки, поскольку зрителями мультфильма являются дети пяти-шести лет.

«Неудивительно, что дети, по словам психологов, стали более агрессивные, ожесточенные. Интернет их учит тому, что запретов нет. <...> Если ребенок находится в психологически сложной для себя ситуации, результат вообще непредсказуем», — заявила Митянина.

По ее словам, сегодня детей «воспитывает информационное пространство». Поэтому бесконтрольное распространение информации — это «главная проблема».

Что сказали в «Яндексе» об ответе колонки

В компании «Яндекс» объяснили, что умная колонка «Алиса» могла выдать некорректную информацию о происхождении главной героини из мультфильма «Маша и Медведь» из-за встроенного алгоритма обучения, исходя из которого она постоянно учится новому, в том числе при общении со своим владельцем.

Ответ о том, что Маша является «призраком убитой девочки», в «Яндексе» назвали единичным случаем. По словам представителей компании, колонка стремится подобрать подходящие фразы для диалога, но не во всех случаях может найти нужные слова.

«Для части вопросов, на которые „Алиса“ не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников. „Алиса“ в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма „Маша и Медведь“. В данный момент она больше так не отвечает», — отметили в пресс-службе компании.

Пользователям умной колонки также посоветовали включать детский режим при общении с «Алисой», чтобы оградить ребенка от нежелательного контента.

Как теперь отвечает «Алиса» на вопрос о Маше

После скандала с ответом умной колонки «Алиса» изменила свой ответ на вопрос о героине мультфильма «Маша и Медведь». Станция теперь придерживается версии, что родители девочки забыли ее и уехали в город, наподобие сюжета фильма «Один дома».

Согласно ответу «Алисы», несмотря на то, что Маша осталась одна в лесу, она не унывает, потому что «достает» медведя.

«(Родители Маши. — NEWS.ru.) уехали на поезде в город с остальными детьми. То есть можно говорить об аналогии с фильмом „Один дома“. Но жизнерадостная героиня не унывает и не печалится по этому поводу. Ей есть чем заняться — доставать медведя и влипать в разные истории», — говорит «Алиса».

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