Что известно о смерти чеченца Асхаба Успанова в день теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уроженец Чечни Асхаб Успанов не имеет отношения к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев. Что известно о задержании и смерти мужчины, почему о ней так много говорят?

Что известно о задержании Успанова

Асхаб Успанов был задержан сотрудниками ППС на Пролетарском проспекте 22 марта в 16:50 по московскому времени, за несколько часов до теракта в концертном зале «Крокус», сообщает Telegram-канал Baza.

«При этом задерживали Успанова не сотрудники спецслужб, а обычные пэпээсники. Примерно через 10 минут после задержания он был доставлен в ОВД по району Москворечье-Сабурово, после чего Асхаба поместили в спецприемник. На Успанова был оформлен протокол о мелком хулиганстве», — говорится в сообщении канала.

Что известно о смерти Успанова

По данным Baza, спустя полтора часа после оформления протокола Асхаб Успанов был мертв. Как уточняют авторы канала, во время опросов полицейские сообщили, что тело задержанного было обнаружено в 18:22, после чего они вызвали медиков.

«Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть Асхаба в 18:36, за полтора часа до теракта», — уточнил источник.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что задержанный совершил суицид.

«С самого начала это дело на моем личном контроле. Асхаб Успанов, задержанный в Москве, умер в отделении полиции. По официальной версии правоохранителей, Успанов совершил суицид», — отметил Солтаев.

Как сообщает Baza, родные Асхаба Успанова рассматривают и другие версии его смерти. По информации канала, незадолго до кончины мужчина разговаривал со своей супругой и сообщил о ссоре с сотрудниками правоохранительных органов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Однако родные мужчины утверждают, что Успанов мог быть убит. Кроме того, различные каналы сообщают, что у Успанова сломаны ребра. Мать Асхаба считает, что ее сын не мог совершить суицид, а незадолго до гибели он позвонил жене и сообщил, что повздорил с сотрудниками полиции», — пишет Baza.

По данным авторов канала, Нагатинский межрайонный следственный отдел СК уже проводит проверку инцидента со смертью задержанного, будут опрошены двое оперативных дежурных: 31-летний лейтенант полиции и 35-летний капитан полиции, которые были на службе в тот день.

Кто распространил слухи о связи погибшего с терактом

Мансур Солтаев обратил внимание, что Асхаб Успанов был задержан за несколько часов до теракта в «Крокус Сити Холле» и не имеет никакого отношения к атаке на мирных граждан. По словам омбудсмена, подобные слухи намеренно распространяют прозападные СМИ и иноагенты.

«Намеренно распространяются слухи и ложные домыслы в форме новостей о том, что он был задержан якобы после совершения теракта. Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта», — уточнил уполномоченный по правам человека в Чечне.

Мансур Солтаев также рассказал, что к нему обратились родственники Успанова, которые утверждают, что тот не мог быть причастен к теракту, и попросили провести тщательную проверку по этому вопросу.

«Все попытки привязать задержание и смерть Успанова к теракту в „Крокус Сити“ носят провокационный характер. Мы используем все правовые механизмы, чтобы выявить показания, и будем проводить тщательную процессуальную проверку на основании фактов», — добавил омбудсмен.

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