Что за новые подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова в Испании

Фото: Социальные сети

Максим Кузьминов

Неизвестные после ряда выстрелов переехали тело российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который после угона вертолета Ми-8 для последующей передачи ВСУ обосновался в Испании, сообщает The New York Times. Какие известны новые подробности происшествия?

Что известно о смерти Кузьминова

19 февраля мировые СМИ сообщили, что Максим Кузьминов был найден мертвым в Испании, его застрелили в муниципалитете Ла-Вильяхойоса. Сначала испанская Гражданская гвардия не подтвердила личность убитого. Позднее правоохранители заявили, что расследование дела засекречено.

Подтвердил информацию о смерти Кузьминова официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Также глава Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов заявил, что летчику предлагали остаться на Украине, где он был бы «защищен», а не уезжать в Испанию.

Какие новые данные узнала The New York Times

По данным газеты The New York Times, в Максима Кузьминова выстрелили шесть раз. Как сообщает источник, утром перед его убийством белый Hyundai Tucson въехал в гараж под многоквартирным домом, где жил летчик, после чего двое мужчин на протяжении нескольких часов поджидали россиянина. Когда Максим Кузьминов вернулся домой и проходил по парковке мимо вышеуказанного автомобиля, неизвестные вышли из машины, окликнули его и открыли огонь.

Фото: Социальные сети Максим Кузьминов

В летчика попали шесть пуль, и большинство из них — в торс, Кузьминову удалось пройти небольшое расстояние, после чего он упал на пандус, пишет The New York Times. По данным журналистов, уезжая, неизвестные переехали тело летчика, после чего оставили автомобиль в нескольких милях от места происшествия.

Испанские следователи, как уточняет источник, обнаружили на месте инцидента гильзы от 9-миллиметровых патронов пистолета Макарова.

Какие есть версии убийства Кузьминова

Полковник запаса ФСБ РФ подразделения «Альфа» Виталий Демидкин в беседе с NEWS.ru предположил, что к смерти Кузьминова причастен Киев.

«Для подобных операций гораздо проще не внедрять агента, а воспользоваться помощью местных жителей. Украинцы вполне могли действовать по такой схеме. Они неоднократно угрожали Западу неопределенными последствиями, если им не будут выделять денег», — отметил Демидкин.

Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что в деле о смерти летчика можно рассматривать три версии, включая инсценировку убийства.

«Первая — это действительно его ликвидация, вторая — криминальная разборка, учитывая, что за угон вертолета он получил деньги, и немалые. Третья — это, собственно, инсценировка, чтобы ввести в заблуждение тех, кто мог вынашивать какие-то мысли в его отношении. В таких вопросах никогда нельзя быть уверенным наверняка», — сказал он NEWS.ru.

Фото: Социальные сети Максим Кузьминов

Что сделал Кузьминов

Максим Кузьминов угнал российский вертолет 9 августа 2023 года. Вместе с ним на борту Ми-8 были еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Главное разведывательное управление Минобороны Украины вскоре заявило, что пойти на этот поступок Кузьминова убедила военная разведка. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться».

Позднее Кузьминов дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что получил от украинской стороны гонорар в размете $500 тысяч. Его действия в ГУР назвали спецоперацией «Синица».

После инцидента отец Кузьминова заявил, что его сын «должен покаяться за содеянное», и обвинил в произошедшем мать летчика-перебежчика. По словам мужчины, бывшая жена «так воспитала сына, что главное — это деньги».

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