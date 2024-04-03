Петербургский омбудсмен показала депутатам игрушки из Skibidi Toilet В Петербурге омбудсмен раскритиковала Skibidi Toilet и умную колонку «Алиса»

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Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина показала на заседании Заксобрания отрывок из скандального детского сериала Skibidi Toilet и включила историю про призрака от умной колонки «Алиса». Она сказала депутатам, что это не смешно.

Детский омбудсмен продемонстрировала ролик, в котором «Алиса» отвечает на вопрос, почему героиня из мультфильма «Маша и Медведь» живет одна. Колонка со ссылкой на один из сайтов в поисковике объяснила, что Маша якобы является призраком девочки, которую убил Медведь, поэтому она постоянно мучает его. Родители же героини уехали из дома, не выдержав потери дочери.

А мне вообще не смешно, — обратилась к депутатам Митянина.

Затем детский омбудсмен включила видео из Skibidi Toilet, персонажи которого представляют собой поющие головы внутри унитазов. Митянина также достала игрушки в виде них и поинтересовалась у депутата партии «Единая Россия» Александра Ржаненкова, хочет ли он, чтобы его внуки с таким играли.

Ранее появилась информация, что Skibidi Toilet, который собирает десятки миллионов просмотров на платформе YouTube, проверят на пропаганду алкоголя и азартных игр. В полицию обратился житель Москвы, сын которого начал смотреть ролики, где из унитазов вылезают человеческие головы и начинают петь песни. Первый эпизод веб-сериала вышел 8 февраля 2023 года.