Звезда «Голоса» со слезами на глазах ушла со сцены из-за фонограммы «MK»: певица Спиридонова покинула сцену из-за фонограммы на концерте в Москве

Фото: Артем Соболев

Анастасия Спиридонова

Звезда шоу «Голос», певица Анастасия Спиридонова, приглашенная на концерт автора песен Ларисы Рубальской в Москве, со слезами на глазах покинула сцену после того, как поняла, что ей включили фонограмму, сообщает MK.RU. Артистка должна была исполнить один из главных хитов Рубальской — песню «Транзитный пассажир». Как призналась Спиридонова, она не знает, почему так произошло.

Когда я вышла на сцену, услышала, что поставили плюсовую фонограмму. При этом микрофон был включен. Получается, что зритель услышал два голоса одновременно. И понял, что я пою под «фанеру». Хотя все прекрасно знают, что я прекрасно пою вживую. Не знаю, как так получилось, — рассказала певица.

Спиридонова подчеркнула, что она всегда выступает только с живым звуком. Она добавила, что отправляла организаторам концерта лишь фонограмму без записи ее голоса. Артистка поблагодарила людей, находившихся за кулисами, которые поддержали ее и «не дали биться головой о стену».

На нашей эстраде многие поющие артисты хотят петь вживую, но не всегда им это позволяют сделать, — добавила Спиридонова.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, что народный артист СССР Иосиф Кобзон и заслуженный артист России Николай Носков никогда не выступали под фонограмму. Он признал, что сегодня трудно найти артистов, которые не прибегают к таким уловкам.