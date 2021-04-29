Стало известно, сколько «стоят» певицы в России

https://static.news.ru/photo/e4bc8a12-a94e-11eb-9080-96000091f725_660.jpg Фото: Super / youtube

Победительница российского телешоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова рассказала, сколько стоят песни для российских звёзд. По её словам, стать знаменитой певицей не так легко, ведь хиты для них пишут специально обученные люди и их гонорары порой достигают каких-то заоблачных сумм.

Так, одна песня у хорошего автора может обойтись звезде в полмиллиона рублей. Конечно, можно и за 150 тысяч купить, но качество материала может оказаться не совсем достойным, посетовала Спиридонова.

Одна песня выходит минимум в 500 тысяч рублей. Смотря какой автор, у знаменитых выходит и 400 тысяч, и выше. Я видела интервью Ирины Дубцовой, у неё десятки тысяч евро стоит каждая песня, — поделилась певица в YouTube-шоу «Алёна, блин!».

Также она рассказала, что на артистов работает целый штат сотрудников и ассистентов, чью работу нужно оплачивать. Отдельно нужно тратиться на клипы, рекламу, аренду залов и прочее.

Ранее NEWS.ru сообщил, что лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко раскрыла размер своей зарплаты после того, как в стране начался кризис из-за локдауна. Девушка призналась, что получает пять тысяч гривен (13,5 тысячи рублей).