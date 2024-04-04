«Навальный вызывает у меня восхищение»: куда пропала телеведущая Аврора

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Ирина Юдина (Аврора)

Телеведущая Ирина Юдина (Аврора) в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Чем она занимается сейчас, как живет, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Аврора

Аврора родилась 18 июля 1973 года в Подмосковье. В 1995 году окончила архитектурный факультет в Нижегородской архитектурно-строительной академии.

В 1996 году она стала ведущей передачи «Клипомания» на канале Муз-ТВ. Также она вела проекты канала «Соковыжималка», «Жизнь прекрасна», «Вечерний звон», «Сиеста» и «Хит-парад 20».

В 2006 году Аврора работала в программе «Клуб бывших жен». Также она вела шоу «Золушка. Перезагрузка», «Звездные истории. Тележурнал» и другие.

С января 2015 года Аврора — ведущая Всероссийского музыкального конкурса «Новая звезда» на телеканале «Звезда». С 2018 года — ведущая программы «Большие праздники» на телеканале «Карусель».

В 2019 году вместе с журналистом и блогером Ариной Холиной создала YouTube-канал Avrora&Arina. Последнее видео вышло на канале четыре года назад.

Также Аврора снималась в кино. Ее можно увидеть в картинах «В движении», «Никто не знает про секс» и «Москва, я люблю тебя!».

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press Аврора в 2006 году

Что известно о личной жизни Авроры

В 2022 году Аврора вышла замуж за режиссера Алексея Треймана, с которым прожила вместе более 18 лет. Телеведущая рассказывала, что долго откладывала свадьбу.

В 2004 году у пары родилась дочь, которую тоже назвали Авророй.

«Мне все время казалось, что нужно выбрать идеальный повод, что нужна шикарная вечеринка, еще что-нибудь. И я все время отшучивалась, что я еще думаю, проверяю свои чувства. И вот год назад Алексей внезапно говорит: „Слушай, может, распишемся? Уже и пандемию вместе прожили, вроде проверили все“. И мы тут же подали заявление через „Госуслуги“ — так удобно оказалось», — объясняла она.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Телеведущая, актриса Аврора и телережиссер Алексей Трейман

Что Аврора говорила о спецоперации

В марте 2024 года Аврора побывала в центре поддержки участников спецоперации в Раменском. Гуманитарную помощь там оказывают школьники, врачи, студенты и все желающие, неравнодушные люди. К необходимым принадлежностям добавляют письмо с теплыми словами.

Аврора вместе с руководителем Комитета семей воинов Отечества Мариной Мигуновой положила письма в каждую посылку.

При этом, по данным некоторых СМИ, в 2022 году телеведущая якобы не поддержала события на Украине. Пост об этом мог быть удален из ее личного аккаунта.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Телеведущая Ирина Юдина (Аврора)

Что Аврора говорила о Навальном

Аврора поддерживала оппозиционера Алексея Навального. Телеведущая заявляла, что он является важным политиком и человеком.

«Он — очень важный политик и человек, чуть ли не единственный человек, наверное, в политическом поле, который смог бросить вызов власти. И это, конечно, на мой взгляд, очень круто. И все, что он делает, на мой взгляд, заслуживает только какого-то восхищения. По крайней мере, похожее чувство я испытываю каждый раз, когда вижу, что делает Алексей. Меня это просто восхищает, честное слово», — комментировала Аврора «Дождю» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Какие секреты красоты есть у Авроры

В прошлом году Аврора отметила 50-летний юбилей. Телеведущая рассказывала, что регулярно занимается своей внешностью, чтобы выглядеть молодо.

«На самом деле, ничего сложного. Просто регулярно и постоянно занимаешься своей внешностью. Не радикально, а понемногу, по чуть-чуть. Если вы меня спросите, что делать — много чего», — отмечала она.

Чем сейчас занимается Аврора

Аврора продолжает работать и активно ведет личный блог в соцсетях.

В 2023 году она принимала участие в проекте «Модный vs Народный» в качестве эксперта.

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